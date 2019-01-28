Правозащитники рассказали о гибели 35 протестующих в Венесуэле

Число жертв уличных протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого не признают оппозиция и многие страны, за неделю достигло 35 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу венесуэльской программы образования и действий в сфере прав человека. По сообщению другой правозащитной организации Foro Penal, 850 человек были арестованы.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в январе. 21 января власти Венесуэлы сообщили о подавлении военного мятежа. Служащие Национальной гвардии попытались поддержать уличные протесты, но сдались лояльным Мадуро войскам неподалёку от президентского дворца. Их задержание вызвало новую волну протестов. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принёс присягу на митинге оппозиции в Каракасе.