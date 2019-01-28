Правозащитники рассказали о гибели 35 протестующих в Венесуэле

Число жертв уличных протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого не признают оппозиция и многие страны, за неделю достигло 35 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу венесуэльской программы образования и действий в сфере прав человека. По сообщению другой правозащитной организации Foro Penal, 850 человек были арестованы.
Новая волна протестов в Венесуэле началась в январе. 21 января власти Венесуэлы сообщили о подавлении военного мятежа. Служащие Национальной гвардии попытались поддержать уличные протесты, но сдались лояльным Мадуро войскам неподалёку от президентского дворца. Их задержание вызвало новую волну протестов. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принёс присягу на митинге оппозиции в Каракасе.
- Гуайдо заявил, что президент Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали временным президентом почти все страны Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль. Страны Евросоюза пообещали признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы.
- В субботу легитимным президентом страны Гуайдо признал военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва. Он стал первым высокопоставленным военным и дипломатом республики, пошедшим на такой шаг. Большая часть высокопоставленных чиновников и военных сохраняют лояльность Мадуро. Гуайдо рассказал в интервью Washington Post, что его сторонники ведут переговоры с военными.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.