Учредитель "Медиазоны" обжаловал блокировку из-за Рыбки и Дерипаски

Компания-учредитель правозащитного портала "Медиазона" обжаловала в Европейском суде по правам человека блокировку нескольких интернет-ресурсов из-за расследования Навального. Оно было посвящено российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, вице-премьеру Сергею Приходько и белорусской модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.
- Усть-Лабинский суд заблокировал сайты ряда СМИ, опубликовавших это расследование, в качестве обеспечительной меры, когда рассматривал иск Дерипаски к Рыбке. Миллиардер обвинил её в публикаций частной информации.
Юрист международной правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы учредителя "Медиазоны" – компании "ЗП", – заявил "Ведомостям", что решение Усть-Лабинского суда о блокировке нарушило право заявителя на свободное получение и распространение информации.
Гайнутдинов видит в запрете на распространение информации признаки цензуры и попытку скрыть значимые для общества данные, а не защиту частной жизни Дерипаски.
По словам адвоката, Усть-Лабинский суд применил "инновационные" методы: сначала заблокировал ресурсы в качестве обеспечительной меры, а затем полгода рассматривал сам иск. Процесс при этом не имел смысла, так как его цель уже была достигнута – информация оказалась недоступна, подчеркнул Гайнутдинов.
- В феврале 2018 года Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором обвинил Сергея Приходько в коррупции. Навальный утверждал, что тогдашний вице-премьер правительства России в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из девушек, находившихся на яхте – Насти Рыбки. Навальный посчитал "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".
- Сразу после публикации расследования Роскомнадзор потребовал от Навального удалить его на основании решения Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Этот суд внёс видеозапись расследования Навального, его блог и ещё ряд ресурсов в реестр запрещённых сайтов по иску Дерипаски к Насте Рыбке.
- Когда интернет-провайдеры стали блокировать сайт Навального, он удалил расследование. После этого сайт исключили из реестра. В ноябре 2018 года представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали в ЕСПЧ решение о блокировке.