Учредитель "Медиазоны" обжаловал блокировку из-за Рыбки и Дерипаски

Компания-учредитель правозащитного портала "Медиазона" обжаловала в Европейском суде по правам человека блокировку нескольких интернет-ресурсов из-за расследования Навального. Оно было посвящено российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, вице-премьеру Сергею Приходько и белорусской модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

Усть-Лабинский суд заблокировал сайты ряда СМИ, опубликовавших это расследование, в качестве обеспечительной меры, когда рассматривал иск Дерипаски к Рыбке. Миллиардер обвинил её в публикаций частной информации.

Юрист международной правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы учредителя "Медиазоны" – компании "ЗП", – заявил "Ведомостям", что решение Усть-Лабинского суда о блокировке нарушило право заявителя на свободное получение и распространение информации.

Гайнутдинов видит в запрете на распространение информации признаки цензуры и попытку скрыть значимые для общества данные, а не защиту частной жизни Дерипаски.

По словам адвоката, Усть-Лабинский суд применил "инновационные" методы: сначала заблокировал ресурсы в качестве обеспечительной меры, а затем полгода рассматривал сам иск. Процесс при этом не имел смысла, так как его цель уже была достигнута – информация оказалась недоступна, подчеркнул Гайнутдинов.