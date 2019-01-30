На Apple подали в суд из-за уязвимости приложения FaceTime

На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки приложения FaceTime, которая позволяет хакерам получить доступ к микрофону и камере пользователей айфонов. Как сообщает агентство Bloomberg, адвокат Ларри Уильямс из Хьюстона обвинил производителя смартфонов в халатности. По словам юриста, неизвестный подслушал, как его клиент давал показания под присягой. Адвокат потребовал от Apple возмещения ущерба. Сумма требуемой компенсации не называется.

29 января пользователи Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime собеседника можно услышать и увидеть еще до его ответа на вызов. Позднее выяснилось, что третьи лица могут прослушивать разговоры в групповых чатах. В корпорации признали ошибку и заверили, что работают над её исправлением. Обновление прошивки пообещали до конца нынешней недели.

В начале февраля стало известно, что Apple намерена сократить производство новых айфонов на 10 процентов. В начале января этого года Apple выпустила прогноз о снижении прибыли – впервые за 16 лет. Согласно докладу, выручка в первом квартале сократится с 89–93 миллиардов долларов до 84 миллиардов. В целом за три месяца акции Apple подешевели на треть. В августе прошлого года корпорация стоила триллион долларов и считалась самой дорогой в мире. Сейчас она находится лишь на четвертом месте по капитализации.



Падение стоимости Apple связывают с укреплением доллара, а также с торговой войной США и Китая, где находится большая часть заводов корпорации. Кроме прочего, на финансовые проблемы Apple повлияло замедление темпов роста китайской экономики – оно снижает спрос на продукцию компании.