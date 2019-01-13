Большой брат в интернете. Эфир в 21:05

По мере того, как в Китае строят цифровую диктатуру с системой тотальной слежки и социального рейтинга граждан, возникает вопрос -- возможно ли нечто подобное в России? Что несет для простых граждан "закон Яровой" и создание цифрового профиля? Кто сегодня владеет нашими персональными данными, и как их используют?

Гости Сергея Медведева - Иван Бегтин, учредитель и директор АНО «Инфокультура», и Артур Хачуян, куратор специализации «Инфографика и дизайн данных» Школы дизайна НИУ ВШЭ, генеральный директор SocialDataHub. Эфир в 21:05.