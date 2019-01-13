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Археология. Будущее

Большой брат в интернете. Эфир в 21:05

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Грозит ли нам цифровой авторитаризм?

По мере того, как в Китае строят цифровую диктатуру с системой тотальной слежки и социального рейтинга граждан, возникает вопрос -- возможно ли нечто подобное в России? Что несет для простых граждан "закон Яровой" и создание цифрового профиля? Кто сегодня владеет нашими персональными данными, и как их используют?

Гости Сергея Медведева - Иван Бегтин, учредитель и директор АНО «Инфокультура», и Артур Хачуян, куратор специализации «Инфографика и дизайн данных» Школы дизайна НИУ ВШЭ, генеральный директор SocialDataHub. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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