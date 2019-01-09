Apple сократит производство новых айфонов. Прибыль Samsung тоже падает

Американская корпорация Apple сократит производство новых айфонов на 10 процентов. По данным издания Nikkei, компания попросила поставщиков выпустить меньше смартфонов моделей XS Max, XS и XR. В самой Apple эту информацию комментировать не стали. Это второе резкое сокращение производства для Apple за последний год. В ноябре 2018 года компания ограничила выпуск iPhone XR.
В начале января нынешнего года Apple выпустила прогноз о снижении прибыли – впервые за 16 лет. Согласно докладу, выручка в первом квартале сократится с 89–93 миллиардов долларов до 84 миллиардов. В день публикации отчёта стоимость акций корпорации упала на 9 процентов. В целом за три месяца акции Apple подешевели на треть.
В августе прошлого года корпорация стоила триллион долларов и считалась самой дорогой в мире. Сейчас она находится лишь на четвертом месте по капитализации, уступив лидерство компании Amazon.
Падение стоимости Apple связывают с укреплением доллара, а также с торговой войной США и Китая, где находится большая часть заводов корпорации. Кроме прочего, на финансовые проблемы Apple повлияло замедление темпов роста китайской экономики – оно снижает спрос на продукцию компании.
Замедление экономики Китая негативно повлияло и на главного конкурента Apple – компанию Samsung. За последние три месяца 2018 года её акции упали почти на треть, отмечает Nikkei. Южнокорейский производитель смартфонов прогнозирует получить на 4,5 миллиардов долларов меньше прибыли, чем предполагалось ранее.
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