Дональд Трамп поздравил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента". Об этом он написал в Твиттере. Массовые протесты в Венесуэле президент США назвал "борьбой за свободу". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп и Гуайдо провели телефонный разговор.​

Вчера в Каракасе прошли очередные митинги против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо, который ранее объявил себя временным президентом, вновь призвал армию не стрелять по протестующим. Мадуро в это время был на военных маневрах.

Гуайдо ранее поддержали многие страны Запада и Латинской Америки. США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы, чтобы лишить окружение Мадуро источников финансирования. Кроме этого, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках. После этого Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против лидера оппозиции. В ведомстве считают, что Гуайдо спровоцировал массовые беспорядки, жертвами которых стали десятки человек. В рамках расследования самопровозглашённому президенту заморозили счета и запретили выезд за границу.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро. На его легитимности также настаивают Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.