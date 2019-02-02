Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в союз

Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Северная

Македония в союз 6 февраля. Об этом в субботу в твиттере сообщил

генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"6 февраля мы будем писать историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония [к союзу]", – написал он.

В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства в Республику Северная Македония. Предыдущее название государства вызывало протесты у Греции. В составе Греции есть историческая область Македония, местные националисты считают, что у других стран нет права называться по названию их исторической области​.

После урегулирования спора о названии проевропейские политики в Македонии планируют организовать вступление страны в Евросоюз и НАТО.