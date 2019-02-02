Глава Православной церкви Украины назвал РПЦ последним форпостом Путина в стране

Русская православная церковь является последним форпостом президента России Владимира Путина на Украине, заявил глава новой Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко). Накануне интронизации (церковное вступление в должность главы церкви) иерарх дал интервью Украинской службе Радио Свобода.
"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душе православных украинцев", — сказал Епифаний. Он сказал, что верит, что после объединения украинцев в единой поместной православной церкви, Путин потеряет поддержку внутри страны, что приведёт к прекращению конфликта в Донбассе и возвращении Украине аннексированного Крыма.
По оценке Епифания, после создания Православной церкви Украины, к ней присоединились около ста приходов Украинской православной церкви Московского Патриархата. "Мы не ставим перед собой задачу, чтобы произошло как можно больше переходов в течение короткого времени. Мы хотим, чтобы эти переходы были мирными, спокойными и добровольными, чтобы община самостоятельно выбирала свой религиозный центр без давления и без принуждения", — отметил митрополит.
- В январе в Стамбуле глава Константипольской церкви подписал указ о предоставлении независимости новой Православной церкви Украины. Церковь была создана на соборе в Киеве в декабре 2018 года. В новую структуру объединились неканонические с точки зрения других православных церквей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Каноничность новой украинской Церкви оспаривается Русской православной церковью, другие церкви рассматривают её статус.
- Украинская православная церковь Московского Патриархата была создана в 1990 году, она обладает широкой автономией в составе РПЦ. Её первым главой был почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко). В церкви настаивают, что она осуждает аннексию Крыма и конфликт в Донбассе. В январе правительство Украины обязало УПЦ переименоваться, предполагается, что она будет называться Русской православной церковью в Украине. В УПЦ считают, что закон, из-за которого она должна сменит название, дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих. В церкви пообещали обжаловать документ в Конституционном суде Украины
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.