Глава Православной церкви Украины назвал РПЦ последним форпостом Путина в стране

Русская православная церковь является последним форпостом президента России Владимира Путина на Украине, заявил глава новой Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко). Накануне интронизации (церковное вступление в должность главы церкви) иерарх дал интервью Украинской службе Радио Свобода.

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душе православных украинцев", — сказал Епифаний. Он сказал, что верит, что после объединения украинцев в единой поместной православной церкви, Путин потеряет поддержку внутри страны, что приведёт к прекращению конфликта в Донбассе и возвращении Украине аннексированного Крыма.

По оценке Епифания, после создания Православной церкви Украины, к ней присоединились около ста приходов Украинской православной церкви Московского Патриархата. "Мы не ставим перед собой задачу, чтобы произошло как можно больше переходов в течение короткого времени. Мы хотим, чтобы эти переходы были мирными, спокойными и добровольными, чтобы община самостоятельно выбирала свой религиозный центр без давления и без принуждения", — отметил митрополит.