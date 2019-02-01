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Путин и Кирилл. Десятилетка патриаршей интронизации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин 4 ноября 2017 года

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Какие отношения связывают президента РФ с Патриархом Московским и всея Руси, а государство - с церковью? Обсуждают эксперты и священнослужители

"Особые слова благодарности Патриарху Кириллу и Церкви – за духовное окормление российского воинства", - сказал Владимир Путин на торжественном собрании по случаю 10-летия патриаршей интронизации. А за что еще государство благодарно церкви? Что связывает Путина и Кирилла? Обсуждают аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников, священник РПЦ Всеволод Чаплин, священник Православной церкви Украины Георгий Коваленко, журналист-религиовед Сергей Чапнин. Ведущая Елена Рыковцева.

Эфир в 19.05

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