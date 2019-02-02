Мадуро заявил о необходимости внеочередных выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 2 февраля предложил провести парламентские выборы в этом году, а не в следующем, как было намечено. Таким образом, Мадуро надеется сокрушить своего главного политического противника Хуана Гуайдо. Мадуро, обращаясь к своим сторонникам на митинге, сказал, что Конституционная ассамблея (орган, подконтрольный президенту) должна подготовить внеочередные выборы Национальной ассамблеи (парламента), председателем которой является Гуайдо. Мадуро назвал этот орган власти "буржуазным".

Очередные парламентские выбора в Венесуэле были ранее запланированы на 2020 год.

В субботу истёк срок ультиматума, предъявленного Николасу Мадуро со стороны Евросоюза. В Брюсселе пообещал признать Гуайдо легитимным президентом, если Мадуро не объявит в стране внеочередные выборы.