США и КНДР готовятся объявить о времени и месте второго саммита

Представители США и Южной Кореи обсудили подготовку ко второму саммиту лидеров США и Северной Кореи. В минувший четверг Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит место и дату его встречи с Ким Чен Ыном. Ожидается, что переговоры на высшем уровне могут состояться в конце февраля, сообщает "Голос Америки".

Спецпосланник Трампа по Северной Корее Стивен Бигун в воскресенье прибыл в Южную Корею. В СМИ появились сообщения о его предстоящей на будущей неделе встрече с представителями Северной Кореи для обсуждения деталей второго саммита между США и КНДР.