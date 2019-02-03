Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

США и КНДР готовятся объявить о времени и месте второго саммита

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на первой встрече. Сингапур, 12 июня 2018

Смотреть комментарии

Представители США и Южной Кореи обсудили подготовку ко второму саммиту лидеров США и Северной Кореи. В минувший четверг Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит место и дату его встречи с Ким Чен Ыном. Ожидается, что переговоры на высшем уровне могут состояться в конце февраля, сообщает "Голос Америки".

Спецпосланник Трампа по Северной Корее Стивен Бигун в воскресенье прибыл в Южную Корею. В СМИ появились сообщения о его предстоящей на будущей неделе встрече с представителями Северной Кореи для обсуждения деталей второго саммита между США и КНДР.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG