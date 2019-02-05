Конституция-"прим". Светлана Осипова – о нарушителях законов

Коломенский городской суд отправил под домашний арест выступающего против "мусорного полигона" гражданского активиста Вячеслава Егорова. Отец троих детей борется за возможность дышать воздухом для себя и своей семьи. За это ему вменяют "дадинскую" статью 212.1 УК ("неоднократное нарушении порядка проведения митингов"). Тем временем Конституция в России еще имеет юридическую силу и гарантирует права и свободы человеку согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Просто не всем.

​Не гарантируются конституционные права прежде всего тем, кто как минимум имеет о них представление и как максимум за них борется. Каждый новый год начинается с обысков у анархистов, которых обвиняют во всём: от "экстремистских" постов в социальных сетях до изготовления взрывчатки. Задержанные сообщают о пытках в отделах полиции и СИЗО, но эта информация неизменно опровергается, а привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности за превышение должностных полномочий не получается практически никогда: потому что "у суда нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции/ФСИН".

Гражданскому активисту можно подкинуть наркотики, оружие, патроны, любую улику, и активист с вероятностью 98% не докажет ни суду, ни следователю, что эта вещь ему не принадлежит, что она появилась в его доме ровно в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов переступили порог. И общество расколется на тех, кто верит решению суда, и на тех, кто верит активисту и честно собранным доказательствам в его защиту.

Но гражданскому активисту или кому бы то ни было еще нельзя подкинуть свалку – большую, дымящую, источающую удушливую вонь, – и надеяться на то, что никто не заметит, и на то, что общество расколется на тех, кто за, и на тех, кто против. А кто-то решит: свалка под окнами – это такой компромисс, "зато соседи спокойные".

Активистов, которые требуют оставить за ними право дышать пусть не экологически чистым, но воздухом без примеси свалочного газа, "винтят", штрафуют, арестовывают за нарушение проведения массовых мероприятий (с. 20.2 КоАП). Конституция гарантирует гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Но не всем. Ещё активистам вменяют "арестную" статью 19.3 КоАП ("неповиновение сотруднику полиции"), потому что у сотрудника полиции окна не выходят на свалку и у него есть приказ.

Утром 31 января к Вячеславу Егорову и еще 14 гражданским активистам из Коломны, "опасным преступникам", пришли с обыском. Ничего не нашли, изъяли ноутбуки, телефоны и детские планшеты. Егорова задержали, потому что сочли: он опасен для общества. Вот выдержка из протокола задержания: "Мотивы задержания: обоснованные на фактических данных предположения о том, что Егоров может скрыться от предварительного следствия; продолжать заниматься преступной деятельностью; воспрепятствовать производству по уголовному делу".

В отношении Егорова, боровшегося против свалки в деревне Воловичи, возбудили уголовное дело по антиконституционной статье 212.1 УК РФ. Она читается как "212 прим". В СССР, кстати, тоже были такие статьи-"прим": сталинская статья 58.1 УК РСФСР ("контрреволюционные преступления") и брежневская статья 190.1 УК РСФСР ("распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский строй"). "Прим" – это значит, что такие статьи были введены не в период составления кодекса и что действия, предусмотренные этими статьями, когда-то и вовсе не считались преступными. Это статьи, которые вписывались в УК в угоду случаю (зачеркнуто)... нет, в угоду политическому вектору развития страны и принимались "с голоса". Никого, по-видимому, не интересовало, как эти "прим" увязываются с законодательством, а предельно расплывчатые формулировки новых статей сильно облегчали их использование в репрессивных целях.

Со статьей 212.1 УК – как раз такая история: ее внесли в кодекс после Майдана и крупных протестных акций в Москве. Уголовные дела начали возбуждать довольно быстро: Владимир Ионов, Ирина Калмыкова, Марк Гальперин, Ильдар Дадин. Приговором дело закончилось только у Дадина. Доводы о том, что эта статья нарушает права человека, депутаты, Следственный комитет и судьи не слышали. А доводов много, и полезно снова к ним обратиться.

Статья 212.1 УК РФ лишает человека права не быть повторно осужденным за одно и то же деяние. Чтобы вменить человеку статью 212.1 УК, нужно, чтобы к моменту, когда он совершает новое административное нарушение, за последние полгода у него было три судебных решения по ст. 20.2 КоАП, вступивших в силу. Но если решение вступило в силу, значит, человек уже был наказан за эти нарушения, и Конституция гарантирует ему право не быть осужденным за них еще раз. Именно поэтому процессуально невозможно соединить несколько административных правонарушений в одно настоящее уголовное дело.

Как называется целая государственная система, которая не соблюдает вообще никакой закон, не написано ни в одном кодексе. Значит, и наказания за это нет

"Дадинская" статья нарушает право на защиту. По КоАП, когда в отношении человека ведется административное судопроизводство, он может воспользоваться помощью адвоката или защитника, то есть это вовсе не обязательное действие, потому что административные правонарушения не представляют серьезной опасности для общества и государства. Однако, беря эти административные "правонарушения" за основу уголовного дела, никто не учитывает, был ли у обвиняемого тогда, полгода назад, адвокат или защитник, способный доказать отсутствие состава правонарушения и тем самым помочь обвиняемому избежать уголовного преследования.

Все причастные к возбуждению дела по статье 212.1 забывают про принцип презумпции невиновности. Из механизма привлечения к ответственности по этой статье следует: раз у обвиняемого уже есть три постановления об административном правонарушении, то уголовное дело на три четверти уже расследовано, вина практически доказана. Пересмотреть обстоятельства административных "правонарушений" спустя долгий срок даже теоретически не очень возможно. А практически – вряд ли найдется следователь или судья, который будет этим заниматься.

Два года назад Конституционный суд скорректировал статью, а Дадина освободили. Тогда складывалось ощущение, что правоохранительным органам надоело черпать воду решетом и подобных дел по подобной статье больше не будет. Тем не менее Конституционный суд признал статью конституционной, то есть фактически признал допустимость нарушения фундаментального принципа права: "Никто не может быть наказан дважды за одно и то же". И это уже вылилось в "декриминализацию" антиконституционной статьи 282 УК РФ (или "статьи о репостах") и появление ст. 20.3.1 КоАП, только тут до уголовного преследования законодатели оставили всего один шаг – повторное административное нарушение.

Вот как КС скорректировал "дадинскую" статью: указали, что применять ее следует только в случае, если вмененное "нарушение", как и три предыдущих, представляло опасность для общества. Никакого разъяснения, что значит это загадочное "опасность для общества", конечно, нет.

Договориться встретиться у здания Коломенского суда – опасность. Не пропускать мусоровозы к полигону – опасность. Пост в группе против свалки в Коломне – опасность. Это, кстати, те три эпизода, из-за которых к Вячеславу Егорову пришли с обыском в том числе и сотрудники ФСБ. Судя по этому делу, бороться за воздух и, простите, в прямом смысле слова, за чистое небо над головой – опасность для общества, и Конституция ничего вам не гарантирует.

В качестве альтернативы теперь можно просто ввести новую Конституцию – Конституцию.1 или Конституцию-"прим", чтобы больше не нарушать, якобы утвержденные за гражданами России законные права. Ключевое слово – "законные". Человек, не соблюдающий закон, приобретает новый статус – преступник. Но как называется целая государственная система, которая не соблюдает вообще никакой закон, не написано ни в одном кодексе. Значит, и наказания за это нет.

Светлана Осипова – московский журналист

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