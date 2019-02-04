Президент в кожанке. Сальвадор возглавит сын палестинского имама

Президентом Сальвадора на выборах в минувшее воскресенье неожиданно для всех стал 37-летний Найиб Букеле – сын имама палестинского происхождения, ранее выгнанный "за предательство прогрессивных идеалов" из социалистического Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

Найиб Армандо Букеле Ортес – бывший мэр столицы Сан-Сальвадора, пользующийся огромной популярностью среди молодежи. Его победа уже в первом туре президентских выборов 3 февраля внезапно положила конец 30-летнему периоду, в течение которого в этой латиноамериканской стране существовала фактически двухпартийная система и страной правили либо ультралевые, либо ультраправые лидеры, противостоявшие друг другу.

Вечером в воскресенье Букеле, как обычно, в тертых джинсах и кожаной куртке (это его постоянная одежда), после того как местный ЦИК объявил, что он набрал уже почти 54 процента голосов и его победа стала неоспоримой, отмечал свой невероятный успех вместе с тысячами сторонников на Морасане – центральной площади столицы:

Еще 6–7 лет назад Найиб Букеле был абсолютным новичком в местной политике, "хорошим юношей из обеспеченной приличной семьи" и одновременно – уже известным и довольно богатым бизнесменом. Его отец – выходец из Палестины, имам местной, весьма влиятельной и обширной мусульманской общины (до 100 тысяч только палестинцев и их потомков при населении страны менее чем в 6 с половиной миллионов человек), публицист и интеллектуал – как пишут местные СМИ, с ранних лет заметил у сына выдающиеся способности к предпринимательству. В 18 лет юный Найиб уже руководил собственной компанией, которых у него сегодня несколько, в том числе одна – эксклюзивный дистрибьютор в Сальвадоре продукции японского концерна Yamaha.

Сперва Найиб Букеле вступил во "Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти" (FMLN) – откровенно левую партию, одну из двух крупнейших в Сальвадоре, бывшую ранее одной из сторон в долгой гражданской войне, шедшей с 1979 по 1992 год. В 2012 году он стал депутатом одного из провинциальных муниципалитетов, а в 2015-м – победил на выборах мэра Сан-Сальвадора, опередив популярнейшего тогда кандидата от откровенно правого Националистического республиканского альянса, второй крупнейшей сальвадорской политической силы.

Но в конце 2017 года в FMLN произошел скандал – старые руководители партии, коммунисты, с свое время учившиеся в СССР и воспитанные в духе "истинного марксизма", всегда считавшие Букеле "чуждым элементом", выдвинули против него ряд публичных обвинений. Юный политик оказался виновен в буржуазных замашках, излишней заносчивости, стремлении к фракционности и расколу, "предательстве прогрессивных идеалов", а главное – в клевете на собственных лидеров, которые, как утверждал Букеле, погрязли в коррупции и кумовстве.

После исключения из FMLN Найиб Букеле решил начать самостоятельную президентскую кампанию, тут же подвергнувшись скоординированному давлению со стороны вроде бы непримиримых противников, и левой FMLN, и правого Националистического альянса – ему не давали действовать и выступать, угрожали убийством и не допускали к СМИ. Однако в конце концов он нашел поддержку у удивительного с точки зрения политической ориентации идеологии и лозунгов объединения – правоцентристского крыла консервативно-левоцентристского Широкого альянса за национальное единство.

Впрочем, в реальности Найиб Букеле всегда действовал самостоятельно. Он стал привлекать на свою сторону все больше избирателей как имиджем и яркостью образа, так и обещая увеличить инвестиции в образование, бороться с тотальной коррупцией, но главное – бесстрашно противостоять захлестнувшему страну бандитскому насилию и криминальной субкультуре. Сальвадор по-прежнему занимает одно из первых мест в мире по числу уличных убийств с применением огнестрельного оружия – 103 на 100 тысяч населения, по последним данным за 2017 год.

Ссылка на британский документальный фильм о бандах Сальвадора:

На президентских выборах в минувшее воскресенье противники Букеле, Карлос Каллеха из правого Националистического республиканского альянса (ARENA) и Хьюго Мартинес из левого "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти" (FMLN), получили лишь примерно по, соответственно, 32 и 14 процентов голосов, быстро признав победу Букеле.

По словам главы Избиркома Сальвадора Хулио Оливо, в выборах участвовали около 5,2 миллиона человек. Причем во время голосования в некоторых районах Сан-Сальвадора избиратели, сторонники любых партий, вместе сформировали длинные очереди с собственной охраной возле избирательных участков из-за угрозы со стороны местных банд. При этом места, где находились избирательные участки, охраняли около 23 тысяч полицейских и 15 тысяч солдат.

По мнению местных и иностранных аналитиков, сейчас сальвадорцы проголосовали за Букеле, чтобы похоронить надоевшую двухпартийную систему, которая не смогла избавить людей от постоянного чувства незащищенности, ежедневно испытываемой при выходе из дома. Только по официальным данным, в местных бандах, самой страшной из которых считается известная даже в США и Западной Европе Mara Salvatrucha ("Сальвадорские бродячие муравьи"), или же MS-13, насчитывается 70 тысяч человек, из них лишь 17 тысяч находятся за решеткой. Более 30 процентов жителей Сальвадора живут за чертой бедности.

Одной из главных задач новоизбранного президента, безусловно, станет сокращение нелегальной иммиграции из Сальвадора в Соединенные Штаты, поскольку президент США Дональд Трамп недавно пригрозил прекратить любую помощь странам Центральной Америки, если поток мигрантов оттуда не будет остановлен. За последние несколько месяцев 2018 года более 3 тысяч жителей маленького Сальвадора присоединились к новым караванам беженцев, направляющимся на север, в Соединенные Штаты, для спасения от нищеты, криминала и безработицы. Внешний долг страны сейчас превышает 9 с половиной миллиардов долларов, а средняя заработная плата равняется 300 долларам в месяц.