Следователи завели дело об избиении заключённого в СИЗО Рыбинска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об избиении заключённого в следственном изоляторе №2 города Рыбинска. К Фурхату Юлдашеву применили грубую силу и посадили раздетым в клетку за отказ подписать неизвестные ему документы, сообщает фонд "Общественный вердикт".

По словам правозащитников, дело было возбуждено ещё в ноябре прошлого года, однако потерпевшему и его адвокату об этом не сообщали. Юлдашев утверждает, что его избили ещё в декабре 2017 года, а документы он не подписал, так как является гражданином Киргизии и плохо знает русский язык. Вместе с ним был избит ещё один заключённый, но его не признали потерпевшим.

В августе прошлого года бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный по обвинению в коррупции, рассказал о пытках в ярославских колониях. Он сообщил, что в рыбинском следственном изоляторе "Софийка", а также колониях №2 и №12 применяются пытки в отношении мужчин и женщин. Урлашов утверждает, что о пытках "хорошо известно" прокуратуре, Следственному комитету и депутатам.

В апреле 2018 года водитель ярославской экологической компании Руслан Вахапов рассказал об избиениях в ярославской исправительной колонии-1 и СИЗО-2 города Рыбинска. Старший врач изолятора, осмотрев синяки заключенного, якобы заявил, что "все нормально" и "ничего нет".