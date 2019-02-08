Американские сенаторы республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин осудили арест члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Политики призвали российские власти освободить женщину из-под домашнего ареста. Заявление опубликовано на сайте Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В заявлении отмечено, что мирная публичная деятельность и защита интересов граждан не может считаться преступлением.
Шевченко была арестована 23 января несмотря на то, что она воспитывала троих несовершеннолетних детей, а её старшая дочь при этом страдала тяжёлым заболеванием и находилась в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, её дочь попала в реанимацию и умерла.
Её обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Это первое уголовное дело в России, заведённое по соответствующей статье. По мнению следователя, ведущего дело, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства".
Как указано в материалах следствия, поводом для возбуждения дела стал "преступный умысел" женщины: после двух административных дел за участие в нежелательной организации она не остановила гражданскую активность и на собрании "Открытой России" в сентябре призвала активистов предлагать юридическую помощь активистам протестных групп. Кроме того, спустя два месяца она "демонстрировала на митинге символику с антипутинской акции "Надоел"", сказано в материалах следствия.
7 февраля Ростовский областной суд оставил Шевченко под домашним арестом.
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