В мэрию Москвы подали заявку на проведение марша памяти Немцова

Организаторы марша памяти Бориса Немцова подали заявку на проведение шествия в правительство Москвы. Акция запланирована на 24 февраля, сообщается на сайте движение "Солидарность".

Участники шествия планируют пройти от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. В заявке указано, что в акции примет участие до 30 тысяч человек. Организаторами марша выступили представители "Солидарности", "Яблока", Фонда борьбы с коррупцией, ПАРНАСа, Партии перемен, Либертарианской партии, Партии 5 декабря и правозащитного центра "Мемориал".

В 2018 году марш памяти Бориса Немцова был согласован с властями. На мероприятии сотрудники полиции досматривали участников акции. Правоохранители не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". От активистов "Открытой России" потребовали вырезать из плакатов логотипы движения.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.