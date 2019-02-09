Юристы, представляющие интересы мессенджера Telegram на слушаниях по его блокировке, исчерпали средства защиты в российских судах. Теперь спор переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Поданная ранее жалоба на блокировку сервиса в России может быть коммуницирована уже в этом году, или хотя бы в следующем, заявил в субботу журналистам глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд России отклонил жалобу на отказ Мещанского суда Москвы принять иск группы пользователей Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Они требовали признать незаконным требование ведомства предоставить ключи шифрования к переписке в мессенджере.
- Также иск о признании незаконными требований ФСБ подавала сама компания Telegram Messenger LLP. Его Верховный суд отклонил ещё в марте минувшего года.
- Летом 2017 года компанию включили в российский реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать.
Павел Чиков в беседе с "Интерфакс" подчеркнул, что вторая отклонённая российскими судами кассационная жалоба "даёт зелёный свет в Европейский суд по правам человека". Защита также направит в Страсбург дополнения к жалобе, связанные с упомянутыми кассациями.
Глава "Агоры" называет спор о блокировке Telegram уникальным на международном уровне, так как ЕСПЧ ещё не выносил решений по подобным делам.
- В апреле 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера в стране. Из-за этого Telegram стал работать с перебоями.
- По данным исследовательской компании Mediascope, мессенджер потерял пятую часть российской аудитории. При этом большинство пользователей, среди которых и ряд представителей властных структур, продолжают использовать мессенджер, при необходимости обходя блокировку.
- Поскольку мессенджер Telegram стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов, а пользователи множества популярных приложений столкнулись с их некорректной работой. Сообщения о подобных сбоях появлялись и в этом году.
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