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Юристы Telegram исчерпали средства защиты в России. Следующий шаг – ЕСПЧ

Глава международной "Агоры" Павел Чиков

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Юристы, представляющие интересы мессенджера Telegram на слушаниях по его блокировке, исчерпали средства защиты в российских судах. Теперь спор переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Поданная ранее жалоба на блокировку сервиса в России может быть коммуницирована уже в этом году, или хотя бы в следующем, заявил в субботу журналистам глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд России отклонил жалобу на отказ Мещанского суда Москвы принять иск группы пользователей Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Они требовали признать незаконным требование ведомства предоставить ключи шифрования к переписке в мессенджере.

  • Также иск о признании незаконными требований ФСБ подавала сама компания Telegram Messenger LLP. Его Верховный суд отклонил ещё в марте минувшего года.
  • Летом 2017 года компанию включили в российский реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать.

Павел Чиков в беседе с "Интерфакс" подчеркнул, что вторая отклонённая российскими судами кассационная жалоба "даёт зелёный свет в Европейский суд по правам человека". Защита также направит в Страсбург дополнения к жалобе, связанные с упомянутыми кассациями.

Глава "Агоры" называет спор о блокировке Telegram уникальным на международном уровне, так как ЕСПЧ ещё не выносил решений по подобным делам.

  • В апреле 2018 года суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке мессенджера в стране. Из-за этого Telegram стал работать с перебоями.
  • По данным исследовательской компании Mediascope, мессенджер потерял пятую часть российской аудитории. При этом большинство пользователей, среди которых и ряд представителей властных структур, продолжают использовать мессенджер, при необходимости обходя блокировку.
  • Поскольку мессенджер Telegram стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов, а пользователи множества популярных приложений столкнулись с их некорректной работой. Сообщения о подобных сбоях появлялись и в этом году.

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