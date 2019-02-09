Юристы, представляющие интересы мессенджера Telegram на слушаниях по его блокировке, исчерпали средства защиты в российских судах. Теперь спор переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Поданная ранее жалоба на блокировку сервиса в России может быть коммуницирована уже в этом году, или хотя бы в следующем, заявил в субботу журналистам глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд России отклонил жалобу на отказ Мещанского суда Москвы принять иск группы пользователей Telegram к Федеральной службе безопасности (ФСБ). Они требовали признать незаконным требование ведомства предоставить ключи шифрования к переписке в мессенджере.

Также иск о признании незаконными требований ФСБ подавала сама компания Telegram Messenger LLP. Его Верховный суд отклонил ещё в марте минувшего года.

Летом 2017 года компанию включили в российский реестр распространителей информации, которые должны предоставлять ключи шифрования переписки пользователей ФСБ. Тогда основатель Telegram Павел Дуров отказался это сделать.

Павел Чиков в беседе с "Интерфакс" подчеркнул, что вторая отклонённая российскими судами кассационная жалоба "даёт зелёный свет в Европейский суд по правам человека". Защита также направит в Страсбург дополнения к жалобе, связанные с упомянутыми кассациями.

Глава "Агоры" называет спор о блокировке Telegram уникальным на международном уровне, так как ЕСПЧ ещё не выносил решений по подобным делам.