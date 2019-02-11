Пропавший капитан судна "Норд" Горбенко вернулся в Крым

Капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся домой в аннексированный Крым. В 2018 году судно под его управлением было задержано украинскими пограничниками. Самого Горбенко тогда обвинили в нарушении государственной границы и незаконной ловле рыбы. Позднее его отпустили, но в конце января адвокат сообщила об исчезновении капитана.

Сегодня о возвращении Горбенко домой агентству РИА "Новости" сообщила его мать. По ее словам, он вернулся еще два дня назад и "чувствует себя нормально".

Киев сведения о возвращении Горбенко в аннексированный Крым пока не прокомментировал. При этом 4 февраля национальная полиция Украины объявила капитана российского судна в розыск как пропавшего без вести. Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство".