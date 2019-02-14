В Красноярске активистку освободили от наказания по делу об экстремизме

В Красноярске суд освободил от наказания медсестру и активистку запрещённой в России "Артподготовки" Оксану Походун, осуждённую по делу об экстремизме из-за картинок "ВКонтакте". Об этом она сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии". Такое решение было принято в связи с частичной декриминализацией этой статьи. Ранее Походун была приговорена к двум годам лишения свободы условно за "возбуждение ненависти или вражды"



По версии следствия, Оксана Походун на созданной под псевдонимом ещё в 2012 году странице во "ВКонтакте" с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту России Владимиру Путину. Активистка утверждает, что спорные изображения находились у неё в закрытом альбоме социальной сети и доступ к ним имела только она.



Оксана Походун свою вину не признала. По её мнению, преследование связано с её активной гражданской позицией. После вынесения решения российским судом, она обратилась в Европейский суд по правам человека.

"Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана Красноярским краевым судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.

По информации Международной правозащитной организации "Агора", за год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября 2018 года, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. 9 января 2019 года изменения в законодательство вступили в силу. Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года.