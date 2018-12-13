Прокурор запросил для напавшего на школу в Перми почти 10 лет колонии

В Перми прокурор запросил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы для одного из подростков, напавших на местную школу в январе этого года. Обвиняемому также могут назначить штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой государственного обвинителя.

Подростка обвиняют в покушение на убийство 28 учеников и учителя, вооруженном разбое и умышленном повреждении имущества школы на сумму в двадцать тысяч рублей. Как выяснилось в суде, ранее обвиняемый уже нападал на охранника учебного заведения в 2017 году. Однако тогда сотрудник безопасности не стал предавать огласке случившееся.

15 января этого года в Перми двое подростков в масках и с ножами напали во время урока на учеников четвертого класса школы № 127. Пострадали 15 человек. Один ребёнок стал инвалидом. Педагог младших классов получила 15 ножевых ранений. После нападения подростки пытались убить друг друга. По одной из версий они пытались покончить с собой. Нападавшие остались живы, и были отправлены в больницу. По информации СМИ, подростки были поклонники тематики массового убийства в американской школе "Колумбайн", где в 1999 году двое студентов старших классов убили 13 человек.