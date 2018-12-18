Путин подписал закон о внесудебной блокировке "групп смерти"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать без решения суда "группы смерти" и "колумбайн-сообщества" в социальных сетях и интернете. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Признанные незаконными группы могут быть заблокированы немедленно, а не в течение суток после уведомления от Роскомнадзора. При этом ведомство само будет определять, какую информацию считать запрещенной.

4 декабря Государственная дума приняла законопроект о немедленной блокировке контента, который подстрекает детей к суициду или убийствам.

В 2016 году "Новая газета" опубликовала статью "Группы смерти" о закрытых сообществах социальной сети "ВКонтакте", якобы подталкивающих детей к самоубийству. Роскомнадзор начал проверку, а представители соцсети заявили, что оперативно находят и блокируют подобные сообщества.

С начала 2018 года в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей с использованием холодного, травматического и боевого оружия, а также взрывных устройств. В СМИ и социальных сетях появились версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек.