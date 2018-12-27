Следственный комитет возбудил уголовное дело против 21-летнего студента в Иркутске за распространение экстремистских видео и сообщений, сообщается на сайте ведомства. По данным источника “Интерфакса”, он рассылал однокурсникам материалы о нападениях на школы. Дело возбуждено по экстремистской статье — студента обвиняют в возбуждении ненависти и вражды. Ему грозит заключение на срок до пяти лет.

В 2018 году в России и аннексированном Крыму произошло несколько нападений на учебные заведения, в декабре был принят закон о немедленной блокировке сообществ людей, обсуждающих субкультуру подростков, нападающих на школы.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы студент третьего курса одного из юридических вузов Иркутска рассылал­ своим одногруппникам в социальных сетях сообщения и видео, содержащую информацию, направленную на возбуждение ненависти, вражды к национальным или религиозным меньшинствам”.

Источник “Интерфакса” утверждает, что студент иркутского филиала Российской правовой академии рассылал однокурсникам материалы о нападениях на школы, в том числе о массовом убийстве в школе “Колумбайн" в США в 1999 году. “Есть версия, что он предлагал совершить нападение”, — утверждает источник.

В 2018 году в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей.

В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджёг кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.

18 апреля в одной из школ Стерлитамака 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.

В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвам которого стал 21 человек, включая подозреваемого.