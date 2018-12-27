Следственный комитет возбудил уголовное дело против 21-летнего студента в Иркутске за распространение экстремистских видео и сообщений, сообщается на сайте ведомства. По данным источника “Интерфакса”, он рассылал однокурсникам материалы о нападениях на школы. Дело возбуждено по экстремистской статье — студента обвиняют в возбуждении ненависти и вражды. Ему грозит заключение на срок до пяти лет.
В 2018 году в России и аннексированном Крыму произошло несколько нападений на учебные заведения, в декабре был принят закон о немедленной блокировке сообществ людей, обсуждающих субкультуру подростков, нападающих на школы.
- По версии следствия, с 2016 по 2018 годы студент третьего курса одного из юридических вузов Иркутска рассылал своим одногруппникам в социальных сетях сообщения и видео, содержащую информацию, направленную на возбуждение ненависти, вражды к национальным или религиозным меньшинствам”.
Источник “Интерфакса” утверждает, что студент иркутского филиала Российской правовой академии рассылал однокурсникам материалы о нападениях на школы, в том числе о массовом убийстве в школе “Колумбайн" в США в 1999 году. “Есть версия, что он предлагал совершить нападение”, — утверждает источник.
- В 2018 году в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей.
В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджёг кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.
В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.
18 апреля в одной из школ Стерлитамака 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.
В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвам которого стал 21 человек, включая подозреваемого.
- В ряде случаев нападавшие могли вдохновляться действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек. В день нападения на колледж в Керчи Росляков пришел в школу в такой же одежде, как и один из нападавших на “Колумбайн”, и использовал похожее оружие. При освещении керченского нападения, государственным СМИ запретили проводить параллели между двумя событиями.
- В октябре президент России Владимир Путин косвенно сравнил события в Керчи и в американской школе, возложив ответственность за стрельбу на "глобализацию", из-за которой молодые люди в интернете могут узнавать о событиях в США и вдохновляться ими. В декабре он подписал закон о внесудебной блокировке сообществ в социальных сетях, обсуждающих субкультуру колумбайнеров.
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