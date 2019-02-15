"Живой щит"

Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Чиновники молчат. Москвичи требуют расследования массового заражения дошкольников дизентерией в детских садах.

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Марьяна Торочешникова: В Москве развивается противостояние между чиновниками и родителями, чьи дети отравились в дошкольных учреждениях российской столицы накануне Нового года. Десятки семей объединяются в инициативные группы и пытаются с помощью юристов призвать к ответу тех, кто допустил вспышку дизентерии в детских садах.

В студии со мной - участница инициативной группы родителей, добивающихся расследования обстоятельств заражения детей дизентерией, Инна Чепелева.

Инна, расскажите, пожалуйста, что вам сейчас говорят чиновники. Что все-таки произошло? Сколько детей заболело и, главное, чем? Потому что эвфемизмы, которые Роспотребнадзор использовал, - кишечная инфекция, кишечное заболевание – это совсем не то же самое, что дизентерия.

Инна Чепелева: На текущий момент мы не получили ни одного ответа официального из каких-либо исполнительных органов власти нашего города. Единственный ответ, который мы получили, - это ответ Роспотребнадзора, в общем-то, он везде один и тот же, дублируется: они признают наличие 127 заболевших детей этим заболеванием.

Марьяна Торочешникова: Дизентерией?

Инна Чепелева: Да, дизентерией (шигеллез). Говорят о том, что источником явился якобы зараженный творог из Липецкой области, что на текущий момент проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, угроза устранена, что заболевание носило спорадический характер (то есть единичный). Каких-либо ответов из других органов по тому, что мы обращались... А мы обращались в прокуратуру, в Следственный комитет, даже в ФСБ, в Департаменты здравоохранения, образования, к уполномоченному по правам человека. Также мы обращались в выборные органы - в Мосгордуму, в Государственную Думу. Ответов мы пока не получили.

Марьяна Торочешникова: А в Роспотребнадзоре объяснили, каким образом они установили, что источником шигеллеза был именно творог липецкий? Как они это выяснили?

Инна Чепелева: До настоящего времени мы не видели санитарно-эпидемиологического заключения по данному происшествию. Никаких лабораторных исследований и анализов, которые показывают, что в липецком твороге присутствовал возбудитель дизентерии шигелла, мы не видели.

Марьяна Торочешникова: То есть вам предлагают просто поверить на слово Роспотребнадзору? "Никаких подтверждающих документов. Но вот как мы говорим, так на самом деле и было. Успокойтесь, мамаши, нечего паниковать", - примерно так, да?

Инна Чепелева: Да.

Марьяна Торочешникова: Выяснилось, что врачи якобы скрывали диагноз, намеренно не ставили детям, которые заболели дизентерией, диагноз "дизентерия". А почему вы пришли к такому выводу? И с вашей точки зрения, для чего это нужно медикам?

Инна Чепелева: Дело в том, что вспышка заболевания произошла в один день. Преимущественно все заболели 20 декабря. Многие обратились в поликлиники, кто-то поступал уже в больницы. Больницы были переполнены детьми с аналогичными симптомами. Но при общении с медиками многие родители слышали, что это симптомы ОРВИ. И это, конечно, насторожило.

Марьяна Торочешникова: Грипп, да?

Инна Чепелева: Да. Может быть, ротавирус или еще какое-то заболевание, но не кишечной этиологии. После этого многие родители кинулись в коммерческие лаборатории и сделали анализы на наличие возбудителя кишечных инфекций. И буквально через несколько дней поступила информация о результатах анализа – и стало понятно, что в биоматериале детей присутствует возбудитель дизентерии шигелла. С этими анализами люди пошли в поликлиники, стали обращаться в больницы, указывать на то, что дети с аналогичными симптомами получают такие результаты анализов. И здесь нас поразила реакция наших медицинских работников, которые в лучшем случае игнорировали результаты анализов, а в худшем случае неадекватно и агрессивно реагировали на них. Они отказывались вклеивать их в карты, признавать их в качестве диагноза. Говорили, что это некорректный метод исследования, что необходимо делать посев. Сразу хочу сказать, что действительно в поликлиниках делали посевы, но не всегда этот вид анализа был информативен, он не всегда показывал наличие этого возбудителя. А анализы в коммерческих клиниках делаются несколько другими методами – более сложными и дорогостоящими. Так вот, зачастую мы встречали противоречия между анализами на посев из государственных поликлиник, больниц и из коммерческих клиник, сделанными более прогрессивными методами.

Марьяна Торочешникова: С вашей точки зрения, врачам-то зачем это нужно? Если предположить, что врач знает, что на его участке, в этой поликлинике уже 127 детей с аналогичными симптомами. Понятно, что это, может быть, еще не эпидемия, но вспышка серьезного заболевания. Наверное, нужно бить в колокола, начинать всяческие проверки, оповещать население, чтобы заболевание не распространялось. Вместо этого они, как вы рассказываете сейчас, напротив, пытаются спрятать все эти факты. Для чего?

Инна Чепелева: Нас настораживает то, что медицинские работники очень нервно себя ведут, слыша этот диагноз, они очень болезненно на него реагируют. Но почему это происходит – мы не можем понять. В приватных беседах они говорили: "Мы знаем, что это действительно дизентерия, но нам запрещено об этом говорить". Создалось впечатление, что они очень напуганы. И напуганы не только они, но и работники детских садов, школ, то есть администрации образовательных учреждений.

А почему родительское негодование приобрело такой масштаб? Потому что с начала вспышки кишечной инфекции мы столкнулись с тем, что в школах нас игнорируют, нам запрещают об этом говорить, школы и сады продолжают принимать детей, хотя большая часть детей уже заболели и отправились на "скорой". Не оповещают родителей о сложившейся ситуации. В поликлиниках и в больницах тоже происходит какая-то странная ситуация: эти анализы даже не хотят рассматривать, болезненно и агрессивно реагируют на это. Были неоднократные случаи, когда либо не выдавали положительные анализы на шигеллез, либо они пропадали. Родители рассказывали, что были случаи, когда забирали такие анализы с нарядом милиции либо после скандала, устроенного с администрацией медицинского учреждения. И конечно, нас насторожило, что идет спланированная акция по сокрытию произошедшего.

Марьяна Торочешникова: Я напомню, что в конце декабря прошлого года заразились, по официальным данным, 127 детей в детских садах Юго-восточного округа Москвы. Родители утверждают, что на самом деле заболевших было значительно больше. Врачи скрывают, по мнению родителей, намеренно информацию о действительном заболевании, ставя какие-то другие диагнозы: кишечный грипп, ротавирусная инфекция или что-то еще.

Но ровно год назад – в феврале 2018 года – на юге Москвы была похожая история. Тогда, по официальным данным, с диагнозом "дизентерия" были госпитализированы 93 ребенка. Я не нашла никаких подробностей того, что же было дальше, проводились ли какие-то расследования. Ну, есть все основания предполагать, что примерно то же самое пытаются предпринять чиновники и сейчас.

Инна, вы связываете это с поставщиком продуктов? Говорили, что это пригожинская компания, поэтому чиновники не хотят раздувать скандал. Или Пригожин не имеет к этому отношения, с вашей точки зрения?

Инна Чепелева: В нашем случае однозначно имеет место пищевой путь заражения, и это признано Роспотребнадзором. Во все детские сады, в которых произошла вспышка, поставщиком питания является комбинат питания "Конкорд". Соответственно, мы делаем выводы, что продукты, которые были заражены, поступили, естественно, с этого комбината питания. Но, на мой взгляд, огульно обвинять комбинат питания на текущий момент преждевременно и, наверное, не совсем справедливо. Все-таки надо добиться расследования и результатов. Версия, которая существует на сегодняшний день, - это липецкий творог, конечно, не выдерживает никакой критики. Но надо понимать, что "Конкорд" продукты не производит, он их только закупает. Поэтому не исключено, что какая-то его подрядная организация, контрагент, субподрядчик поставил некачественную продукцию. Доля вины "Конкорда", конечно, есть, потому что прежде всего поставщик питания отвечает за качество.

Марьяна Торочешникова: А вам удалось выяснить, каким образом контролируется безопасность продуктов, которые поступают в детские сады?

Инна Чепелева: Конечно, до нас доводили эту информацию. Во-первых, на все продукты питания, которыми кормят детей, делаются суточной пробы, они хранятся три дня. Это непосредственно в образовательном учреждении. По истечении трех дней они уничтожаются. На комбинате питания продукты проходят лабораторные исследования, как нам говорили, анализы. Но надо понимать, что их проверяют на какие-то органолептические свойства и так далее. То есть не сразу можно выявить, допустим, наличие в продукте такого возбудителя, как шигелла. Не факт, что можно посеять такой возбудитель в одни-два дня. А продукция достаточно свежая поступает. Поэтому я не знаю, насколько здесь можно говорить о том, что "Конкорд" не проследил в данном случае за качеством творога, условно. Он же продукты питания тоже получает с сертификатами ветеринарными, санитарными и так далее. У "Конкорда" есть своя лаборатория, он обязан и, как нам сказали, туда направляет все пробы любых продуктов, которые в дальнейшем поступают в детские учреждения.

Марьяна Торочешникова: А что стало с теми суточными пробами, которые были взяты в декабре? Вы пытались выяснить у заведующих детскими садами, в которых заболели дизентерией дети, они что-то нашли в пробах? Например, в пробах от 17 декабря, спустя три дня, пока их еще не уничтожили, но дети уже начали массово заболевать.

Инна Чепелева: Роспотребнадзор в течение нескольких дней после вспышки произвел забор проб, сделал смывы с кухонь, с помещений, исследовал все детские сады, где дети заболели. Результаты этих проб нам неизвестны.

Марьяна Торочешникова: Они нигде не опубликованы, вам ничего не сообщили, вы ничего не знаете... И главное, не можете добиться ответов на свои вопросы.

Инна Чепелева: Абсолютно верно. Версия, которой придерживается Роспотребнадзор, - он говорит о зараженном твороге. Но надо понимать, что дети не получают творог в сыром виде, они получают его в виде термически обработанного блюда – запеканки. Наверное, проба в виде запеканки была в детских садах... Я даже не знаю, что они исследовали, в какой форме были эти продукты. Нам сказали, что их брали на исследование.

Марьяна Торочешникова: А чего сейчас хотят добиться родители? Я знаю, что у инициативных групп есть несколько требований. Одно из требований – это проведение масштабного и объективного расследования всех обстоятельств. Что еще вы хотите, чтобы сделали чиновники?

Инна Чепелева: Конечно, все родители обеспокоены сложившейся общей ситуацией вокруг организации детского питания в образовательных учреждениях. Жалобы давно известны, и родители давно борются за то, чтобы вернуть поваров в сады и в школы. Конечно, многие родители обеспокоены тем, что у нас единственный поставщик питания фактически действует в городе, монополист – "Конкорд", его дочерние либо связанные с ним предприятия. А отсутствие конкуренции рождает безответственность. И конечно, родителей это беспокоит. И большая часть родителей выступает за то, что "Конкорд" должен быть отстранен после случившегося, должно быть проведено полное исследование. Дело в том, что родители утратили доверие к этому предприятию. Потому что изначально, когда произошло это заболевание, "Конкорд" стал сразу отрицать наличие своей вины. И это родителей оскорбило. Потому что родители поняли, что "Конкорд" как будто не заинтересован в установлении истины. Может быть, они неправильно видение ситуации донесли до родителей. Я понимаю, что они тоже заинтересованы в установлении истины...

Марьяна Торочешникова: Но все равно настроили против себя родителей.

Инна Чепелева: Да, настроили против себя тем, что не шли на контакт. А те контакты, которые случались, не имели какого-то конструктивного диалога.

Марьяна Торочешникова: Кто-то собирается требовать компенсации за вред здоровью, например? И с кого – с чиновников московских, с компании "Конкорд"? Готовятся ли иски?

Инна Чепелева: Мне известно, что в настоящее время подготовлен коллективный иск. Там выступает несколько соответчиков. Это будет и предприятие "Конкорд", и школы, и соответствующие профильные департаменты города. Безусловно, родители хотят требовать компенсации, возмещения причиненного и материального, и морального вреда. Потому что многие дети до настоящего времени еще не излечены. Со временем стало понятно, что курс антибиотиков не всем помогает. Необходимы дорогостоящие бактериофаги, которые родители покупают за свой счет. Порой лечение одним курсом бактериофага составляет от 50-и до 80 тысяч. Конечно, родители намерены потребовать возмещения. Также мы знаем, что "Конкорд" в своих пресс-релизах публикует, что они предлагают обратиться родителям и в добровольном порядке получить компенсацию. Но, насколько я понимаю, родители не хотят это делать во внесудебном порядке, потому что родители оскорблены, они считают, что "Конкорд" является отравителем...

Марьяна Торочешникова: То есть здесь уже, помимо прочего, дело принципа?

Инна Чепелева: Да. Родители не хотят идти на контакт с организацией, которая, по их мнению, отравила их детей. То есть тут еще морально-этическая сторона дела еще задействована. Родители не готовы вступать в переговоры с "Конкордом", они ему не верят, не доверяют. Поэтому предложение "Конкорда" выплатить какие-то компенсации они воспринимают как подкуп.