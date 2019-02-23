Чтобы не думали. Вера Васильева – о некритических мыслях

В отношении журналистки Светланы Прокопьевой, сотрудничающей с радиостанцией "Эхо Москвы в Пскове", открыто уголовное дело об "оправдании терроризма". Госдума РФ поддержала законопроект об "автономном интернете". Учебник "Экономика" для старшеклассников доктора экономических наук Игоря Липсица не включили в Федеральный перечень учебников из-за того, что он "не способствует любви к Родине". В Кремле ищут позитивную повестку для послания президента России Федеральному собранию. Эти, казалось бы, совсем разные новости, мелькавшие в заголовках СМИ в последние дни и недели, по сути, на мой взгляд, об одном и том же: о категорическом нежелании властей допустить для граждан возможность критически анализировать действительность.

Светлана Прокопьева обвинена в том, что оправдывала терроризм. Между тем, по моему мнению, она делала то, что и предписывает журналисту его профессиональный долг, – размышляла о причинах возникновения терроризма, о том, что человека может на преступление толкнуть, отталкиваясь от истории, произошедшей в Архангельске в октябре прошлого года с 17-летним студентом, взорвавшим бомбу в здании местного управления ФСБ.

Игорь Липсиц в своем учебнике вместо того, чтобы похвалить, как хорошо в России осуществляется импортозамещение; как правильно в стране, доходы граждан которой ползут вниз, а цены вверх, давить еду тракторами, провел беспристрастный анализ экономической ситуации. Но, дабы у граждан не возникла идея сравнивать то, что утверждается на российском ТВ, с реальностью, а также с тем, что пишут о России независимые СМИ за рубежом, их хотят по-прежнему потчевать позитивом, который, несмотря на усилия идеологов, становится все труднее высасывать из пальца, и оградить от внешнего мира информационным "железным занавесом".

Нас, общество, повсюду ограждают красными флажками, лишая независимого телевидения, критикующих действующую власть сетевых изданий

Не берусь утверждать, насколько создание рубильника, отключающего нас от внешнего интернета, технически реализуемо, – это прерогатива специалистов. Но не исключаю, что следующим после этого шагом будет попытка создания реального железного занавеса, с запретом выезда за рубеж. Неслучайно эта тема периодически всплывает в головах чиновников и в публичном пространстве. Для госслужащих некоторых категорий, напомню, выезд запрещен уже довольно давно. Известно, что существуют приказы министра внутренних дел России, генерального прокурора, руководителя Следственного комитета, директора Федеральной службы исполнения наказаний, рекомендующие работникам правоохранительных органов не выезжать в целый ряд стран мира. Не стоит обольщаться тем, что это пока касается преимущественно полицейских и тюремщиков: нас, общество, повсюду ограждают красными флажками, лишая независимого телевидения, критикующих действующую власть сетевых изданий и так далее.

Интернет, как и демократия, не может быть "суверенным" или каким-то еще, эти понятия не нуждаются в дополнительном определении. В противном случае получается что-то совсем другое, это имитационная демократия и псевдоинтернет, напоминающие гигантский прозрачный аквариум. Его стенки не очень заметны, особенно если не присматриваться слишком пристально, но они непроницаемы. А мы все – внутри этого аквариума, отрезанные от внешнего мира.

Наше будущее – это скрупулезно отобранное настоящее. Что мы с собой туда возьмем – изоляционизм, сфабрикованные политические уголовные дела против Юрия Дмитриева, Оюба Титиева, Олега Сенцова, Алексея Пичугина, безвестных авторов репостов с крошечной аудиторией, экономическую стагнацию, агрессию по отношению к окружающим или открытое и динамично развивающееся общество с мощными гражданскими институтами, экспортирующее технологии, а не сырье, – определит характер этого будущего. А для того, чтобы осуществлять такой отбор, необходим критический образ мыслей. Отбить у граждан всякое желание анализировать происходящее, заставить их безропотно потреблять то, что навязывается, и имеют целью репрессивные действия российской власти. Это стремление сохранить себя, "заморозить" статус-кво любой ценой – за счет граждан, разумеется, предлагая нам всевозможные суррогаты вроде "суверенной" демократии и "суверенного" интернета. Главное, чтобы не думали. Ведь без критического анализа невозможно развитие, а независимое мышление и независимые суждения смертельно опасны для любого авторитарного политического режима.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека

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