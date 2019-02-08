В Кремле ищут позитивную повестку для послания Федеральному собранию

В Кремле пытаются найти позитивные темы для послания Владимира Путина Федеральному собранию. Это происходит на фоне низких рейтингов власти, сообщает телеканал "Дождь". "Люди устали от ракет", — цитирует канал одного из своих источников.

Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 20 февраля, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В 2018 большая часть послания была отведена презентации Путиным новых систем российских вооружений.

В январе ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверию президенту Путину — он опустился до 32,8 процента. Опрос другого агентства – Фонда общественное мнение, опубликованный в январе, показал, что действия властей в последний месяц вызывали "недовольство или возмущение" у 54 процентов россиян.

Это происходит на фоне увеличения налога на добавленную стоимость, повышения пенсионного возраста и падения реальных доходов населения. В июне президент дал интервью австрийскому телеканалу ORF, в котором, в частности, заявил, что в России нужны люди с позитивной повесткой дня, которые "знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно".