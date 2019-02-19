Районный суд в Ставрополе признал программиста Владислава Кулешова виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда. Изначально подозреваемым по делу проходил преподаватель математики Московской финансово-юридической академии Дмитрий Богатов, администрировавший выходной узел анонимной сети Tor. За время следствия он был признан политическим заключённым правозащитным центром "Мемориал", а его защита обращалась в европейский суд по правам человека.

Кулешов стал обвиняемым по делу о массовых беспорядках, возбужденному из-за акции протеста в апреле 2017 года в Москве. По версии следствия, программист опубликовал на форуме сообщения под именем Айрат Баширов, в которых рассказал об акции протеста на Красной площади и о том, как организовать массовые волнения в городе. Изначально его обвиняли в попытке организовать массовые беспорядки и в призывах к терроризму, но позднее статью обвинений изменили. Суд рассматривал дело в особом порядке без изучения доказательств, поскольку Кулешов признал вину.

Кулешов был арестован через несколько дней после того как было прекращено преследование другого подозреваемого по этому делу. Изначально следствие утверждало, что под именем Айрат Баширов выступал математик Дмитрий Богатов, следствие задержало его в апреле 2017 года. Сам он настаивал, что является администратором выходного узла в интернет анонимной сети Tor — и его IP-адресом мог воспользоваться практически любой пользователь сети, желающий сохранить анонимность в интернете. Богатов был арестован и отправлен в СИЗО, а через несколько месяцев переведён под домашний арест.