Совет Европы просит Москалькову проверить дело Прокопьевой

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. Её подозревают в оправдании терроризма из-за выступления в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

По словам Миятович, уголовное преследование журналистки затрагивает право людей на получение информации. Комиссар отметила, что дело Прокопьевой оказывает "сдерживающий эффект" на СМИ и журналистов России. Миятович считает, что уголовное преследование журналистки за высказывания, в которых нет призыва к терроризму и насилию, несовместимо со стандартами прав человека.

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.

Текст выступления Прокопьевой был перепечатан ​изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове". Оба СМИ оспаривают вердикты в судебном порядке.

Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, политики и общественные деятели. Лев Шлосберг назвал дело против Прокопьевой "политическим террором, целью которого является покушение на свободу слова".