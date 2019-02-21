Оппозиционер Лев Шлосберг сообщил о физических угрозах в свой адрес

Оппозиционер и депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг на ютуб-канале "Гражданин-ТВ" сообщил о физических угрозах в свой адрес. Политик рассказал, что 20 февраля неизвестный повесил на дверь офиса псковского отделения партии "Яблоко" лист бумаги с текстом:

"Не нужна нам твоя демократия нет

Зря Лева народ баламутишь

Так что лучше уймись наш совет

А то снова по носу получишь"

Общественный комитет За пытки

(орфография и пунктуация автора сохранены – прим).

​– Наверно, этого стоило ожидать на фоне возбуждения заведомо незаконного уголовного дела, на фоне той политической атаки, которой подвергается псковское "Яблоко". Такого рода люди, такого рода силы активизируются почти всегда, когда речь идет о политике.

Я подал сегодня заявление в следственное управление Следственного комитета России по Псковской области о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по части второй 119 статьи Уголовного кодекса – приготовление к преступлению. Но я при этом хочу сказать, что мы отлично понимаем, откуда пришел этот человек и откуда пришла эта угроза. Всю полноту политической ответственности за безопасность людей, которые работают в этом офисе ежедневно, несет лично губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Он знает, как возбуждалось уголовное дело против псковского "Яблока". Ему не составляет ни малейших проблем узнать, кто тот человек, который приходил сюда вчера утром, и кто послал сюда этого человека. Михаил Юрьевич, за безопасность каждого человека, работающего здесь, в этом здании, отвечаете лично вы, - заявил корреспонденту Радио Свобода Лев Шлосберг.

Он подчеркнул, что обстоятельств, которые вынудят его отказаться от политической деятельности, не существует.

29 августа 2014 после расследования Шлосберга об участии псковских десантников в войне на востоке Украины на оппозиционера было совершено покушение. Политик тогда попал в больницу с травмами. 4 февраля 2019 года в Сахаровском центре он презентовал книгу "Россия и Украина. Дни затмения". В книгу вошли собственные расследования газеты "Псковская губерния" (где публиковался Лев Шлосберг), колонки, описывающие события Евромайдана, а затем войны в Донбассе.