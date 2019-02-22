SpaceX запустила в космос первый частный лунный зонд

Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель запустила в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu, экспериментальный спутник ВВС США S5 и первый в истории частный лунный зонд, израильский аппарат "Берешит" (книга Бытия).

"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли.

Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.

По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности в апреле 2019 года. После посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания — такое требование содержалось в конкурсе на производство частного лунохода, в котором участвовали создатели зонда.

В случае успеха миссии, Израильский аппарат станет представителем четвёртого в мире государства (после СССР, США и Китая), сумевшим сесть на поверхность Луны.