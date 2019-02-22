SpaceX запустила в космос первый частный лунный зонд

Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Ракета-носитель запустила в космос индонезийский коммуникационный спутник Nusantara Satu, экспериментальный спутник ВВС США S5 и первый в истории частный лунный зонд, израильский аппарат "Берешит" (книга Бытия).
"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли.
Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.
По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности в апреле 2019 года. После посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания — такое требование содержалось в конкурсе на производство частного лунохода, в котором участвовали создатели зонда.
В случае успеха миссии, Израильский аппарат станет представителем четвёртого в мире государства (после СССР, США и Китая), сумевшим сесть на поверхность Луны.
- В январе Китай впервые в истории высадил луноход на обратную сторону Луны. Шестиколесный луноход "Юйту-2" весит 140 килограммов. Он оснащён панорамной камерой, геологическим радаром, спектрометром и анализатором нейтральных атомов.
- В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал "Директиву по космической политике", согласно которой НАСА планирует отправить пилотируемую миссию на Луну не позднее 2023 года и также изучает возможность создания там базы. Не позднее 2030 года отправить человека на Луну планирует Китай, к 2031 году — Россия.