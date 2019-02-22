Путин поручил разработать меры господдержки молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации разработать меры поддержки современной популярной молодёжной музыки. План действий Путин ждёт к 1 сентября. Поручение адресовано первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, сообщает "Интерфакс".

С осени 2018 года в России под давлением местных властей, правоохранительных органов и различных общественных организаций были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, групп IC3PEAK и "Френдзона", "Монеточки", "Пошлой Молли" и Face. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил без указания источника, что чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать, составлен в Федеральной службе безопасности.

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах рэп-исполнителей. "Если невозможно остановить, нужно возглавить и соответствующим образом направлять",- сказал Путин15 декабря на заседании Совета по культуре и искусству.

Источники главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян утверждают, что арестованный осенью в Краснодаре рэпер Хаски был освобождён после вмешательства Кремля. А глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил выдавать рэперам государственные гранты. Сергей Кириенко, выступая в начале декабря на съезде "Единой России" назвал "полной глупостью" запреты концертов рэперов и молодежных групп.