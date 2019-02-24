"Не только помнить, но и что-то делать". Акции памяти Бориса Немцова

Москва, Петербург, Воронеж, Ярославль – это далеко не полный перечень городов России, где 24 февраля пройдут акции в память о Борисе Немцове. В некоторых городах власти отказались согласовывать мероприятия.

В российской столице организаторами "Марша Немцова" выступили движение "Солидарность", партии ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Партия перемен"; "Мемориал", а также представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, среди заявителей акции политики Владимир Милов и Владимир Рыжков.

В Москве марш был согласован не сразу, однако организаторы и представители московских властей довольно быстро пришли к компромиссному решению. О том, с чем были связаны проблемы, в интервью Радио Свобода рассказала одна из организаторов акции Надежда Митюшкина.

– Эти проблемы были связаны с тем, что власти города не хотели перекрывать движение по Большой Дмитровке и пытались укоротить маршрут. Но потом удалось договориться – маршрут укоротился только на 50 метров, и рамки немножко были сдвинуты на правую сторону проезжей части Страстного бульвара.

–​ Этот марш посвящен памяти Бориса Немцова, будут ли какие-то лозунги и требования, связанные с тем, чтобы были найдены не только исполнители, но и заказчики преступления?

– Мы изначально называли эту акцию не "Марш памяти Немцова", а, обратите внимание, "Марш Немцова". Соответственно, там будут цитаты Бориса на разные темы, которые не потеряли своей актуальности и сегодня. В общем, очень хочется, чтобы этот марш был продолжением его дела. Конечно, память о Борисе для нас очень важна, и нам до сих пор нелегко осознать, что его нет с нами, это не отпускает, но память же не только в том, чтобы помнить, а в том, чтобы еще что-то делать.

– Какое количество участников марша заявлено?

– Мы заявили до 30 тысяч человек. И мне, на самом деле, хотелось бы обратиться к участникам мероприятия, чтобы ускорить и упростить прохождение рамок металлоискателей, не приносить с собой много вещей и не опаздывать, чтобы марш начался вовремя.

В Петербурге городские власти сначала отказались согласовать проведение акции в центре города. В ситуацию пришлось вмешиваться главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову.

– Проблемы, действительно, были, и на первоначальное уведомление с указанием трех разных маршрутов шествия в центре города мы получили издевательский отказ с предложением отправиться на окраину, в Полюстовский парк и маршировать вокруг него, – рассказал Радио Свобода один из организаторов акции, руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский. – Я думаю, что все это лежало просто в русле действий нашей администрации, которая, с тех пор как господин Беглов стал исполнять обязанности губернатора (надеюсь, что временно), пресекает все протестные акции, почти ничего нигде не согласовывает, все запрещает. Людей задерживают, даже когда они в одиночных пикетах стоят, их отвозят в полицию якобы для проверки документов, и потом уже мероприятие невозможно продолжать. Поэтому мы не особо удивились такой позиции городских властей. Но на предложение – уйти в Полюстовский парк – ответили категорическим отказом. Сказали, что мы готовы на компромисс – провести митинг, а не шествие, но это должны быть три площадки в центре города, и не более того. Одну из этих площадок администрация стремительно согласовала, я думаю, потому что они уже получили на отказе провести акцию памяти Немцова в Петербурге скандал всероссийского масштаба, на фоне того, что в Москве эта акция была согласована. (Хотя и там, как мы знаем, не без некоторых проблем, но достаточно оперативно.) И альтернатива была простая – надо было или согласовывать акцию памяти Немцова, которая проходила все последние годы в Петербурге без больших противоречий, или сажать организаторов и участников, в том числе депутатов Законодательного собрания, таких как ваш покорный слуга. Мы, в общем, были готовы посидеть, поскольку мы сказали, что на акцию мы придем в любом случае. И по всей видимости, из Москвы господину Беглову и его подчиненным настучали по голове, объяснив, что такого рода скандал в день памяти Немцова в Петербурге крайне невыгоден. Я думаю, что это в сочетании с нашей непреклонностью и повлияло на то, что пришлось срочно согласовывать одно из мест, которое мы заявили.

– Чем же убитый Борис Немцов так опасен власти?

– А у нас в Петербурге вообще ничего не согласовывают. Ни акции в поддержку политзаключенных, ни акции, которые были приурочены к принятию конституции, в защиту гражданских, политических прав и свобод. В последние месяцы невозможно провести в центре города никакую нормальную публичную акцию. И дело здесь не в боязни памяти Немцова, а в том, что вообще, видимо, поставлена задача – заблокировать любую протестную активность, не допустить никакой публичной акции в центре Петербурга.

В Архангельске организаторы собирались провести митинг в память о Борисе Немцове возле Соловецкого камня. Но получили отказ в виде предложения провести акцию на окраине города. О парадоксальности ситуации рассказал один из организаторов митинга Юрий Чесноков.

– Ситуация для властей города Архангельска осложняется тем, что это разрешенный, утвержденный гайд-парк в нашем городе, то есть там официально разрешено без всяких согласований митинговать, только ограничено количество участников – до 100 человек. У нас было заявлено до 300 человек, мы из-за этого решили официально уведомить городские власти.

–​ Чем администрация мотивировала отказ в проведении акции памяти Бориса Немцова?

– Она мотивировала это занятостью выбранного места спортивными мероприятиями. Я предполагаю, что это придуманная причина, так как я не получил доказательств, что раньше на это время была подана заявка на мастер-класс лыжной подготовки для учащихся и учреждений дополнительного образования.

​–​ И мастер-класс нужно было проводить обязательно у Соловецкого камня?

– Вероятно, с точки зрения администрации. Там парк, по которому, наверное, можно и на лыжах покататься, можно все совместить, на мой взгляд. Просто это такой предлог.

–​ Вам что-то предлагали взамен – перенести время или, может быть, другое место?

– Да, в ответе, который я получил 18 февраля, предложили провести митинг на самом краю города в одном из рабочих районов. То место, где находится Соловецкий камень, находится, можно сказать, в центральной части города.

–​ Что вы собираетесь делать?

– Мы имеем законное право выйти на акцию к Соловецкому камню, как я сказал, но с меньшим количеством людей. Если будет много народу, будем отвечать, согласно законодательству.

Помимо митингов и маршей в российских городах пройдут и другие мероприятия памяти Бориса Немцова. В Сахаровском центре проходит выставка "Должность моя – Борис Немцов". Она открылась 23 февраля показом фильма Павла Шеремета "Немцов. Итоги", а закроется 27 февраля в четвертую годовщину убийства Бориса Немцова демонстрацией картины Владимира Кара-Мурзы – младшего "Немцов".