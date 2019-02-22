После послания Путина социальные выплаты повысят на 200 рублей

Министерство труда и социальной политики России постановило увеличить на два процента размер минимальной пенсии. Теперь она составит в среднем 9226 рублей, сообщается на сайте ведомства.

Постановление о повышении выплат опубликовано через два дня после того, как президент России Владимир Путин затронул этот вопрос во время послания Федеральному Собранию. Согласно тексту, опубликованному на сайте министерства, постановление будет вынесено на общественное обсуждение.

По данным ведомства, социальную пенсию в России получает более трёх миллионов граждан. При этом повышение прожиточного минимума российского пенсионера затронет четыре миллиона людей.

Также будут увеличены выплаты детям и военнослужащим-инвалидам. Эти группы будут ежемесячно получать между десятью и тринадцатью тысяч рублей.

Во время послания Федеральному собранию в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин предложил правительству повысить пенсии. Он посчитал, что их индексация была проведена неправильно, из-за чего пенсионеры якобы недополучили деньги. Прожиточный минимум российского пенсионера в 2018 году официально составлял 8438 рублей.