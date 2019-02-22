На границе Венесуэлы и Бразилии первый кровопролитный инцидент

Первый кровопролитный инцидент произошёл в пятницу в Венесуэле в районе границы с Бразилией. 22 февраля утром венесуэльские солдаты окружили пограничный пункт в деревне Кумаракапаи. Сторонники оппозиции преградили дорогу военной автоколонне, протестуя против закрытия границы, сообщает Reuters. Солдаты открыли огонь, ранив не менее 12 человек. Погибла 42-летняя женщина, её муж получил тяжёлое ранение и находится в критическом состоянии.



После инцидента пропали трое солдат, по некоторым сообщениям, они были похищены. Коренные жители района, где расположено селение Кумаракапаи, поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом – он выступает за доставку иностранной гуманитарной помощи, заявляя, что многие венесуэльцы нуждаются в продовольствии и предметах первой необходимости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро – сторонник закрытия границ, выступает против доставки помощи, прежде всего из США. Он заявляет. что гуманитарная помощь – средство для установления в Венесуэле режима, выгодного США.