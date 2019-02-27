Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в среду планирует дать в Конгрессе показания о том, что Трамп заранее знал об утечке электронных писем, которые могли навредить его сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году. Также он обвинит главу государства в мошенничестве и расизме. 20-страничный проект вступительного выступления Коэна опубликовало издание Politico, его пересказывает агентство Reuters.

На этой неделе Майкл Коэн согласился дать показания нескольким комитетам Конгресса США, выступление 27 февраля будет открытым. В своем вступительном слове Майкл Коэн пообещает передать Конгрессу документы, доказывающие, по его словам, что президент США лично участвовал в незаконных операциях.

Коэн, как ожидается, скажет, что Трамп поручил ему заплатить $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та хранила молчание о связях с будущим президентом. Оплата могла нарушать правила финансирования избирательной кампании.

Он также заявит, что будущий президент руководил переговорами о проекте строительства небоскреба неподалёку от центра Москвы уже в то время, когда был кандидатом в президенты и публично утверждал, что у него нет деловых интересов в России. Кроме того, он заявит, что недавно арестованный политический советник Трампа Роджер Стоун заранее предупредил его о переговорах с основателем WikiLeaks Джулианам Ассанжем, в ходе которых тот сказал, что сайт опубликует электронную переписку, которая нанесёт ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Коэн также заявит, что Трамп позволял себе расистские высказывания в адрес чернокожих жителей США.

При этом в проекте выступления Коэна говорится, что у него нет прямых доказательств сговора американского президента или его предвыборного штаба с Россией, расследование о котором ведётся в США.

Все обвинения из черновика выступления Коэна ранее уже отрицались Дональдом Трампом, факт переговоров с Ассанжем отрицается Стоуном.

В среду Трамп заявил, что Коэн – лишь один из адвокатов, работавших с ним. В своём заявлении в Твиттере президент США предположил, что заявления Коэна могут быть связаны с его желанием сократить срок тюремного заключения. В декабре Коэн был приговорён к трём годам тюремного заключения за ложь под присягой, нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов. В феврале судья позволил бывшему адвокату перенести срок начала тюремного заключения на 6 мая.

"Майкл Коэн был одним из многих адвокатов, которые представляли меня (к сожалению). У него были и другие клиенты. Он был лишен лицензии за ложь и мошенничество. Он делал плохие вещи, не связанные с Трампом. Он лжет, чтобы сократить срок своего тюремного заключения", – заявил Дональд Трамп.