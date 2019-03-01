В Благовещенске закрыли приют, в котором погибли десятки собак

Суд в Благовещенске закрыл приют "Дружок", в котором от истощения погибли 47 собак. Прокуратура Амурской области удовлетворила иск Роспотребнадзора, который установил, что содержавшихся в приюте животных не кормили и не лечили.

В прокуратуре также подчеркнули, что на контроле у ведомства находится уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем смерть.

В конце января в Благовещенске задержали и арестовали на два месяца владельца приюта Вячеслава Золотарёва, который организовал учреждение в 2014, заключив контракты на отлов животных с местными властям. Уголовное дело на него завели после того, как полицейские побывали в приюте и обнаружили там более 40 мёртвых собак.

О том, как содержались животные в приюте, сообщили волонтёры, которые опубликовали эту информацию в социальных сетях. Всего, по их данным, в приюте могло находится несколько сотен животных. Когда местные жители узнали о том, что в приюте собаки умирают от истощения, они разобрали почти всех выживших животных. В приюте остались около десятка самых агрессивных собак, о них позаботились волонтёры.​