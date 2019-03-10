Участники митинга в Москве заявили о насилии со стороны полиции

Трое участников акции за свободный интернет на проспекте Сахарова заявили о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. В разговоре с корреспондентом ОВД-Инфо активист Максим Пряхин сказал, что во время задержания ему отбили левую почку. "Я стоял с плакатом, меня выхватили и потащили к автозаку. Я упал, и в этот момент меня начали избивать ногами и при этом ругаться матом", — рассказывает он.



Анна, которая находится в отделе полиции "Мещанский", рассказала, что её очень жестко ударили об землю, а потом — по спине ногой или рацией, разобрать она не смогла.



Вера Олейникова, ведущая телеграм-канала "Цветы для Володи", говорит, что ей нужна скорая помощь из-за того, что ее ударили об ступеньки автозака. У девушки болит голова. На момент написания новости она находилась в автозаке.



По сведениям ОВД-Инфо на акции в Москве были задержаны 28 человек.