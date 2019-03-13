Комбинат питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина отказался от претензий к московскому управлению Роспотребнадзора, обнаружившему на комбинате творог с кишечной палочкой. Ранее компания требовала в суде отменить решение об административном наказании, которое вынесло московское управление Роспотребнадзора 25 января, пишет РБК.

На предварительном судебном заседании в среду компания ходатайствовала прекратить дело. Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу.

В январе "Конкорд", поставляющий питание в московские детские сады, попал в центр скандала с массовым заражением детей дизентерией. В феврале управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения болезнью в образовательных учреждениях. Предполагаемой причиной заболевания в ведомстве назвали некачественный творог, который поставлялся в детские сады предприятием "Чаплыгинмолоко" в Липецкой области. ​Руководство предприятия отмечало, что их творог поставлялся практически во все округа Москвы, а заболевшие были только в одном.

В среду стало известно, что "Конкорд" отказался сотрудничать с "Чаплыгинмолоко" и подал иск к компании о возмещении убытков. Ранее комбинат питания полностью отрицал свою вину в отравлении детей.

По данным газеты "Коммерсантъ", вспышка дизентерии в Москве может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в социальные учреждения на по всей стране. По данным издания, соответствующие предложения предложено подготовить пяти государственным ведомствам. Один из собеседников газеты предполагает, что поставщикам будет предложено проходить дополнительные проверки продуктов.