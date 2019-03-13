Комбинат питания "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина отказался от претензий к московскому управлению Роспотребнадзора, обнаружившему на комбинате творог с кишечной палочкой. Ранее компания требовала в суде отменить решение об административном наказании, которое вынесло московское управление Роспотребнадзора 25 января, пишет РБК.
На предварительном судебном заседании в среду компания ходатайствовала прекратить дело. Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу.
В январе "Конкорд", поставляющий питание в московские детские сады, попал в центр скандала с массовым заражением детей дизентерией. В феврале управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения болезнью в образовательных учреждениях. Предполагаемой причиной заболевания в ведомстве назвали некачественный творог, который поставлялся в детские сады предприятием "Чаплыгинмолоко" в Липецкой области. Руководство предприятия отмечало, что их творог поставлялся практически во все округа Москвы, а заболевшие были только в одном.
В среду стало известно, что "Конкорд" отказался сотрудничать с "Чаплыгинмолоко" и подал иск к компании о возмещении убытков. Ранее комбинат питания полностью отрицал свою вину в отравлении детей.
По данным газеты "Коммерсантъ", вспышка дизентерии в Москве может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в социальные учреждения на по всей стране. По данным издания, соответствующие предложения предложено подготовить пяти государственным ведомствам. Один из собеседников газеты предполагает, что поставщикам будет предложено проходить дополнительные проверки продуктов.
- О массовом заражении дизентерией в московских школах в январе сообщило Радио Свобода и ряд других СМИ, несколько публикаций ему посвятил Алексей Навальный. Питание в школы поставляли две компании – "Вито-1" и "Комбинат питания "Конкорд", принадлежащий Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина". "Вито-1" Навальный также связывает с Пригожиным: оба поставщика входят в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.
- Поставщики питания, компании Пригожина, свою причастность к вспышке кишечной инфекции сначала отрицали, однако затем заявили, что проведут "собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией" и выплатят пострадавшим компенсации.
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