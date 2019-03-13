Москва заняла 167 место в рейтинге комфортных городов для экспатов

Москва заняла 167 место в ежегодном рейтинге комфортных городов для жизни экспатов — граждан других государств, командированных в город иностранной компанией. Рейтинг размещён на сайте консалтинговой компании Mercer.

В рейтинге учитываются возможности для отдыха, экономическое и политическое окружение, работа общественного транспорта, социальная обстановка, уровень доступной экспатам и их семьям медицины и образования. По совокупности факторов Москва оказалась менее удобной для жизни, чем столица Габона Либревиль (166 место), город Ла-Пас в Боливии (156), столица Марокко Рабат (117) или третий по величине город Южной Африки Дурбан (88).

Из других российских городов в рейтинге представлен только Санкт-Петербург. Он занимает 174 место в списке из 231 города. Прямо перед ним расположился Киев (173), чуть дальше — Минск (188).

Самым комфортным уровнем для жизни составители рейтинга назвали австрийскую Вену и швейцарский Цюрих. Третье место заняли сразу три города — канадский Ванкувер, немецкий Мюнхен и новозеландский Окленд.