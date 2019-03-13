Москва заняла 167 место в рейтинге комфортных городов для экспатов

Москва заняла 167 место в ежегодном рейтинге комфортных городов для жизни экспатов — граждан других государств, командированных в город иностранной компанией. Рейтинг размещён на сайте консалтинговой компании Mercer.
В рейтинге учитываются возможности для отдыха, экономическое и политическое окружение, работа общественного транспорта, социальная обстановка, уровень доступной экспатам и их семьям медицины и образования. По совокупности факторов Москва оказалась менее удобной для жизни, чем столица Габона Либревиль (166 место), город Ла-Пас в Боливии (156), столица Марокко Рабат (117) или третий по величине город Южной Африки Дурбан (88).
Из других российских городов в рейтинге представлен только Санкт-Петербург. Он занимает 174 место в списке из 231 города. Прямо перед ним расположился Киев (173), чуть дальше — Минск (188).
Самым комфортным уровнем для жизни составители рейтинга назвали австрийскую Вену и швейцарский Цюрих. Третье место заняли сразу три города — канадский Ванкувер, немецкий Мюнхен и новозеландский Окленд.
- В 2018 году Москва заняла последнее, 56 место в репутационном рейтинге Reputation Institute. Российская столица показала худшие результаты по трем главным критериям: качеству управления, экономики и окружающей среды. Город был низко оценён за эстетику, благоустроенность и безопасность. Первое место в рейтинге заняла столица Японии Токио.
- В феврале Москва заняла первое место в рейтинге самых перегруженных городов INRIX. По данным исследования, москвичи тратят по 210 часов своей жизни в год в уличных пробках.
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