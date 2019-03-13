Суд обязал "Новую газету" выплатить бывшему главе РЖД ₽40 тысяч

Басманный районный суд Москвы обязал "Новую газету" выплатить 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации бывшему главе РЖД Владимиру Якунину по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает агентство "Москва". Якунин требовал выплатить ему 5 миллионов рублей.

Судья признала несоответствующими действительности данные из статьи журналиста "Новой газеты" Андрея Сухотина об уголовном деле полковника МВД Дмитрия Захарченко и обязала журналистов опубликовать опровержение на сайте и в печатной версии. В статье утверждалось, что в ходе поисков незаконно выведенных из РЖД средств следователи вышли на полковника Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили 9 миллиардов рублей.

Иск касался также статьи журналиста Ирека Муртазина о возможной связи Якунина и его сына с убийством следователя МВД Евгении Шишкиной, которая занималась расследованием о возможной коррупции при продаже электронных билетов РЖД. Однако по этой статье в начале февраля "Новая газета" заключила мировое соглашение с истцами, пообещав удалить часть публикации. Сейчас на сайте недоступен весь материал.