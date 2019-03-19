Би-би-си: Мэй попросит отсрочку для Брекзита до 30 июня или позже

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз перенести Брекзит на 30 июня, сохранив при этом возможность в очередной раз отложить выход страны из ЕС. Об этом сообщают источники Би-би-си в правительстве Великобритании.

По данным издания, министры пока не достигли согласия по поводу того, каким образом отложить Брекзит. Изначально он был запланирован на 29 марта. Однако на прошлой неделе депутаты Палаты общин проголосовали за перенос даты выхода из Евросоюза.

Брюссель настаивает на том, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса Брекзита требуется согласие всех стран – членов ЕС.

Тереза Мэй заявила, что будет дальше добиваться принятия плана по выходу Великобритании из ЕС, в случае одобрения отсрочки в Брюсселе.