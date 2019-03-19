Би-би-си: Мэй попросит отсрочку для Брекзита до 30 июня или позже

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз перенести Брекзит на 30 июня, сохранив при этом возможность в очередной раз отложить выход страны из ЕС. Об этом сообщают источники Би-би-си в правительстве Великобритании.
По данным издания, министры пока не достигли согласия по поводу того, каким образом отложить Брекзит. Изначально он был запланирован на 29 марта. Однако на прошлой неделе депутаты Палаты общин проголосовали за перенос даты выхода из Евросоюза.
Брюссель настаивает на том, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса Брекзита требуется согласие всех стран – членов ЕС.
Тереза Мэй заявила, что будет дальше добиваться принятия плана по выходу Великобритании из ЕС, в случае одобрения отсрочки в Брюсселе.
- На прошлой неделе британские депутаты вновь отвергли план выхода страны из Евросоюза, представленный Терезой Мэй. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита.
- Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. За выход из ЕС проголосовали 17,4 миллиона жителей королевства (51,89 процента от проголосовавших), против – 16,1 миллиона (48,11 процента).
- По данным социологической компании YouGov, 49 процентов британцев считают, что выход страны из ЕС надо перенести с 29 марта на более поздний срок. Против – 34 процента. Остальные опрошенные не имеют твердого мнения. Выход без соглашения с ЕС поддерживают только 20 процентов респондентов.
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