Палата общин отклонила брекзит, Лорд объявил кровную месть

Доброе утро!

Коррупция – не эксцесс, а стандартная мировая практика: ФБР уличило богатеньких родителей, в том числе двух популярных голливудских актрис в проталкивании своих детишек в лучшие американские университеты посредством взяток и подлогов. В остальном мировая практика выглядит сегодня так:

Парламент Великобритании снова отклонил проект договора о брекзите, подготовленный правительством Мэй в ходе переговоров с ЕС.

Сегодня Совет Федерации должен одобрить закон о наказаниях за оскорбление властей и распространение недостоверной информации в интернете. Российские литераторы в открытом письме говорят, что он вводит “прямую цензуру”.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, он же Лорд, объявил кровную месть чеченскому блогеру.

Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером, а Конгресс США запретил правительству признавать аннексию Крыма.

Мастера саспенса

Парламент Великобритании вновь отклонил проект договора о выходе из Евросоюза, подготовленный кабинетом Терезы Мэй в ходе затяжных переговоров с Брюсселем. Против проголосовал 391 депутат, за – 242.

Сегодня члены парламента примут или отклонят вариант “жесткого брекзита”, то есть выхода без всякого договора. Если они выскажутся за него, с 29 марта в Великобритании начнется интересная жизнь, в которой никто ничего не понимает. Хотя сообщение Скотланд-Ярда о том, что ответственность за рассылку бомб по Лондону на прошлой неделе взяла на себя Ирландская республиканская армия, можно воспринять как дурное предвестье: возвращение границы между Ирландией и Северной Ирландией, неизбежное в случае жесткого брекзита, может вновь разжечь конфликт в регионе, the Troubles вернутся.

Если жесткий брекзит отклонят, Лондон будет просить ЕС об отсрочке брекзита. ЕС готов ее предоставить, если в Лондоне объяснят, зачем она нужна. В Лондоне на этот счет есть разные мнения: лейбористы стремятся к проведению досрочных выборов, но не исключают и возможности проведения повторного референдума. О добровольной отставке Мэй и ее правительства речи пока нет.

Будущее интернета в отдельно взятой стране

Вчера интернету исполнись 30 лет, и один из его создателей, британский физик Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо, в котором, в частности, сказал, что доступ в сеть должен быть, по идее, у каждого жителя Земли. В тот же день Минобороны России сообщило, что приступило к созданию “суверенной” российской сети, которую можно будет отключить от интернета как такового. Как это будет устроено технически, объясняется здесь.

Сегодня Совет Федерации, скорее всего, одобрит закон о наказаниях за оскорбление властей в неприличной форме и распространение недостоверной информации в пока-еще-интернете. Накануне российские литераторы опубликовали открытое письмо, в котором назвали этот закон введением режима прямой цензуры.

Пока он не вступил в силу, довольно эффективно действует цензура кривая:

Автора инсталляции в виде могилы Путина в Набережных Челнах арестовали на 28 суток, его товарища – на шесть. Смысл у могилы простой: Путин похоронил интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина. При этом ВКонтакте, удалявший фотографии инсталляции, обещает их восстановить, потому что могила не фотошопная и, стало быть, жалобы трудящихся на распространение заведомо ложной информации не обоснованы. В соцсети, правда, оговорились, что если трудящиеся начнут оскорбляться могилой, то придется фотографии опять удалять.

Житель Кемерова получил пять с половиной лет и 10 тысяч рублей штрафа за “оправдание терроризма” в интернете.

Активисты стали регистрировать воздушные шарики, которые в ходе воскресного митинга за свободу интернета в Москве были названы беспилотными летательными средствами. Это, впрочем, не отменяет того, что задержанных еще будут судить, им грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа.

В кольце врагов

Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером и призвал отказаться от строительства “Северного потока–2”.

Палата представителей Конгресса США приняла сразу четыре связанных с Россией закона, в том числе запретила правительству признавать аннексию Крыма и призвала к международному расследованию убийства Бориса Немцова. Два других закона обязывают директора Национальной разведки представить отчеты о богатстве Путина и о возможной агрессии России в адрес стран-членов НАТО.

Минобороны России, со своей стороны, обязало все оборонные предприятия страны создать у себя отряды Юнармии.

Человек и закон

Российская Госдума приняла во втором чтении внесенный Путиным законопроект об ужесточении наказаний главарям ОПГ, поправив в нем две скобочки. Тем временем прокурор в Петербурге требует еще 24,5 года для лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина (в 2016 году его уже приговорили к 23 годам, а до этого он уже отбывал 15-летний срок).

Путин внес в Госдуму еще один законопроект – он дает Следственному комитету право самому проводить экспертизы. Зачем это надо, объясняется здесь.

Члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по делу о двух давних убийствах, временно лишили статуса сенатора и назначили ему пособие в размере прожиточного минимума.

На рынках в Москве, Петербурге и Екатеринбурге Росгвардия провела облавы на мигрантов. В связи с чем, не ясно.

Ахмат Кадыров, пророк Мухаммед и аятолла Хаменеи

Во владимирской колонии №6 нашли мертвым Аюба Тунтуева – бывшего охранника первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Тунтуева посадили на 24 года за терроризм, вины он не признал и жаловался в ЕСПЧ на пытки.

Спикер парламента Чечни Магомед “Лорд” Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал Ахмата Кадырова предателем. Абдурахманов живет в Польше, а что такое кровная месть по идее, а не по Лорду, объясняется здесь.

Замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Наргизу Рахимову отправили в принудительный отпуск из-за опасности для ее жизни. В преддверии 8 марта она иронически ответила в комментариях ярому стороннику многоженства, что раз у пророка Мухаммеда не было второй жены, то он, выходит, был “простофилей”. Теперь ее приходится охранять.

В Иране правозащитницу Насрин Сотуде приговорили к 33 годам тюрьмы по семи разным обвинениям и 148 ударам плетью (пятилетний срок за шпионаж она уже в данный момент отбывает). Среди новых обвинений вроде бы есть и оскорбление Верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Марксизм и вопросы самолетостроения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продлил выходные из-за перебоев с поставками электричества. Подробнее о том, что происходит в социалистической стране, осаждаемой, по словам Мадуро, “наймитами империализма”, рассказано здесь.

Евросоюз запретил полеты самолетов "Боинг-737 Max" после авиакатастрофы в Эфиопии, от их использования отказались на время и российские S7 Airlines. С чем связаны опасения по поводу безопасности этого лайнера, объясняется тут. Свои соображения о самолетостроении высказал Дональд Трамп: самолеты, написал он в твиттере, стали какие-то сложные, сам Эйнштейн с управлением не разберется. “Сложность создает опасность”, – убежден президент США.

Шесть опасных ссылок

Литература. Эссе о прозе Сигизмунда Кржижановского (1887–1950), “самого признанного из непризнанных писателей” и очень любопытные рассуждения Игоря Гулина о ненужности текста, то есть прозаического или поэтического произведения, в нынешней реальности.

Документы. История 14-летнего Курта Поллингера, которого мать-еврейка оставила одного в нацистской Вене, рассказанная на основании писем, которые сын Поллингера нашел спустя 80 лет на чердаке в Великобритании. Рассказ о том, как чекисты-соратники Берии использовали жалобы на плохое состояние достопримечательностей Одессы для борьбы за власть после смерти Сталина – на основании альбома с фотодоносом, обнаруженного в рассекреченных архивах КГБ.

Теоретики. Алексей Хомяков и крестьянский вопрос – отрывок из книги Анджея Валицкого “В кругу консервативной утопии”, посвященной славянофилам. Или статья Михаила Ямпольского об интеллектуальном наследии Майи Туровской, прочтя которую вы убедитесь, что мы почти ничего об этом не знаем.

Искренне Ваши,

Семь Сорок