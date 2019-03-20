Судья Мещанского районного суда города Москвы в среду отказала в привлечении к административной ответственности корреспондента Радио Свобода Андрея Киселёва, которого задержали 10 марта на митинге за свободный интернет. Журналиста обвиняли в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В протоколе задержания, который зачитала судья, было сказано, что Киселёв находился в группе людей, которые не уходили после митинга, кричали лозунги и несли плакаты. Сам Киселёв якобы "привлекал к себе внимание". Корреспондент действительно был рядом с этой и группой и снимал их для репортажа, то есть выполнял свою работу.

Адвокат журналиста Виталий Давыдов заявил, что удовлетворён сегодняшним решением, подчеркнув, что суд во всем разобрался, правильно определил значимые обстоятельства дела и пришел к выводу об отсутствии в действиях Киселёва состава административного правонарушения.

"Если бы суд принял другое решение, это был не хороший прецедент, который создал бы почву для незаконных действий в отношении журналистов, которые выполняют свою социальную функцию по освещению массовых мероприятий. Само по себе то, что полиция направила это дело в суд свидетельствует о том, что они проверяют, насколько суды готовы реально защитить права граждан. Полгода назад у меня был похожий случай. Когда полиция выяснила, что перед ними журналист, они даже не стали направлять административные материалы в суд. Поэтому такой вердикт суда по данному делу, безусловно, заслуживает всеобщего одобрения", – заявил адвокат.

Корреспондент Радио Свобода был задержан вскоре после официального окончания митинга за свободный интернет: Андрей Киселёв начал снимать полицейских, которые без объяснения причин выхватывали из толпы людей и уводили их в автозак, после чего его самого задержали. У журналиста была с собой пресс-карта, которую он сразу предъявил сотрудникам полиции.

В автозаке и отделении полиции Киселёв также заявил, что является сотрудником СМИ, занимался на митинге своей профессиональной деятельностью и предъявил пресс-карту и редакционное задание. В отделении Киселёву предложили написать объяснение и подписать протокол об административном правонарушении. После приезда в полицию адвоката для оказания Киселёву юридической помощи, журналист был отпущен.