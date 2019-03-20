Судья Мещанского районного суда города Москвы в среду отказала в привлечении к административной ответственности корреспондента Радио Свобода Андрея Киселёва, которого задержали 10 марта на митинге за свободный интернет. Журналиста обвиняли в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
В протоколе задержания, который зачитала судья, было сказано, что Киселёв находился в группе людей, которые не уходили после митинга, кричали лозунги и несли плакаты. Сам Киселёв якобы "привлекал к себе внимание". Корреспондент действительно был рядом с этой и группой и снимал их для репортажа, то есть выполнял свою работу.
Адвокат журналиста Виталий Давыдов заявил, что удовлетворён сегодняшним решением, подчеркнув, что суд во всем разобрался, правильно определил значимые обстоятельства дела и пришел к выводу об отсутствии в действиях Киселёва состава административного правонарушения.
"Если бы суд принял другое решение, это был не хороший прецедент, который создал бы почву для незаконных действий в отношении журналистов, которые выполняют свою социальную функцию по освещению массовых мероприятий. Само по себе то, что полиция направила это дело в суд свидетельствует о том, что они проверяют, насколько суды готовы реально защитить права граждан. Полгода назад у меня был похожий случай. Когда полиция выяснила, что перед ними журналист, они даже не стали направлять административные материалы в суд. Поэтому такой вердикт суда по данному делу, безусловно, заслуживает всеобщего одобрения", – заявил адвокат.
Корреспондент Радио Свобода был задержан вскоре после официального окончания митинга за свободный интернет: Андрей Киселёв начал снимать полицейских, которые без объяснения причин выхватывали из толпы людей и уводили их в автозак, после чего его самого задержали. У журналиста была с собой пресс-карта, которую он сразу предъявил сотрудникам полиции.
В автозаке и отделении полиции Киселёв также заявил, что является сотрудником СМИ, занимался на митинге своей профессиональной деятельностью и предъявил пресс-карту и редакционное задание. В отделении Киселёву предложили написать объяснение и подписать протокол об административном правонарушении. После приезда в полицию адвоката для оказания Киселёву юридической помощи, журналист был отпущен.
- 10 марта в Москве прошёл согласованный митинг за свободу интернета и против закона об изоляции его российского сегмента, который Госдума приняла в первом чтении. По данным активистов "Белого счетчика", на акцию пришли более 15 тысяч человек. Ещё несколько тысяч ждали, чтобы пройти через рамки, но многие из них не успели этого сделать даже к окончанию мероприятия. По свидетельствам очевидцев, сотрудники полиции специально затрудняли вход на акцию. Они также изъяли баннеры и задник сцены митинга. Сообщалось о задержании порядка 30 человек.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.