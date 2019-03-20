Приостановлено членство партии Орбана в Европейской народной партии

Европейская народная партия (ЕНП), объединяющая правоцентристские партии стран ЕС, приостановила членство партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил глава ЕНП Жозеф Доль на своей странице в Твиттере.

Согласно решению политсовета правоцентристского объединения, членство венгерского "Фидеса" приостановлено на неопределенный срок. Тем самым партия потеряла право голосовать и принимать участие в собраниях ЕНП, а также выдвигать кандидатов на посты в партии.

Решению предшествовала сильная критика действий Орбана со стороны его европейских коллег. В начале марта немецкий политик Манфред Вебер, кандидат ЕНП на пост главы Еврокомиссии, выдвинул ультиматум венгерскому премьер-министру. Он потребовал в том числе прекратить рекламную кампанию в Венгрии, одним из героев которой стал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также является членом ЕНП.

На улицах венгерских городов в середине февраля появились плакаты с надписью "Ваше право – знать, что Брюссель собирается сделать", изображающие председателя Еврокомиссии вместе с финансистом Джорджем Соросом. Орбан неоднократно обвинял Сороса в попытках повлиять на европейских лидеров, чтобы добиться открытия границ для мусульманских беженцев.

На прошлой неделе Виктор Орбан, который также известен как один из немногих лидеров ЕС не осуждающих действия президента России Владимира Путина, просил лидеров ЕНП не исключать его партию. Премьер-министр Венгрии тогда призвал "преодолеть разницы в подходах" между ним и остальными членами альянса, в том числе в восприятии притока беженцев в страны Евросоюза.

В конце мая пройдут выборы в Европарламент. ЕНП сохраняла статус крупнейшей фракции в европейской ассамблеи на протяжении последних десяти лет.