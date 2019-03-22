Искусство могут вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих

На парламентские слушания в Государственной думе России вынесен проект изменений в закон об оскорблении чувств верующих. Законопроект предполагает вывести из-под ограничений произведения искусства, сообщает агентство "Интерфакс".

По мнению авторов документа, содержание литературных, музыкальных и других художественных произведений нельзя отнести к "публичным действиям", о которых говорится в законе об оскорблении чувств верующих. Поэтому их следует вывести из норм закона, считают депутаты Госдумы.

Против инициативы выступила Русская православная церковь. В правовом управлении Московской патриархии заявили, что театральные постановки и другие художественные произведения – "все-таки публичные действия".

Закон об оскорблении чувств верующих предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф до 300 тысяч рублей. Он был принят после того, как участницы панк-группы Pussy Riot провели панк-молебен в московском храме Христа Спасителя. Тогда Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич осудили за хулиганство.

С этого времени прошло несколько резонансных дел об оскорблении чувств верующих, в ходе которых российские суды приговорили нескольких обвиняемых к тюремным срокам.

Обвинения в оскорблении чувств верующих также были выдвинуты в адрес произведений искусства, в том числе в отношении фильма "Матильда" Алексея Учителя. Депутат Госдумы Наталья Поклонская требовала отозвать у фильма лицензию, назвав оскорблением чувств верующих картину о предполагаемом романе царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Она обосновывала эти утверждения тем, что Николай II причислен к лику святых Русской православной церковью.