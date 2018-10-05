В Иркутске анархиста будут судить за оскорбление чувств верующих

В Иркутске сегодня началось рассмотрение уголовного дела местного жителя, анархиста Дмитрия Литвина, обвиненного в оскорблении чувств верующих. Слушание прошло в закрытом режиме, сообщают "Сибирь.Реалии".

Литвин настаивал на участии в процессе правозащитников и общественных защитников. Однако судья отказал ему, ссылаясь на то, что у него есть профессиональный адвокат, и предложил прекратить уголовное дело за истечением срока давности. Литвин отказался. Свое решение он объяснил тем, что это означает автоматическое признание вины. Анархист считает себя невиновным.

По версии следствия, Литвин с марта по сентябрь 2015 года якобы размещал на своей странице в социальной сети фотографии, которые оскорбляют чувства верующих. В материалах изначально фигурировали 15 подобных эпизодов, но после проведения экспертизы их осталось 4. Кроме того, обвиняемый настаивает на том, что доступ к его странице был у нескольких человек и это подтверждается ответом на запрос правоохранителей у интернет-провайдера.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". 3 октября президент внес в Государственную думу законопроект, который частично смягчает наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".​