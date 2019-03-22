"Крым – це Украина". Джордж Кент об ответственности Кремля

Пятилетие аннексии Крыма не было отмечено заявлениями американских официальных лиц, ранее неоднократно повторявших о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. В начале марта Дональд Трамп подписан указ о продлении санкций из-за аннексии полуострова, но этот жест с годовщиной никак не был связан – просто срок действия санкций истекал 6 марта.

15 марта Европейский союз и США ввели дополнительные санкции против должностных лиц и российских кампаний в связи с захватом России украинских кораблей в Азовском море. И лишь заместитель представителя Госдепартамента США Роберт Палладино в своем официальном аккаунте в Твиттере 16 марта написал, что референдум под дулом пистолета пять лет назад был фарсом, справедливо осужденным международным сообществом.

Вашингтонские исследовательские центры, однако, отметили пятилетие, пригласив не только представителей Крыма, Украины и экспертов, но и людей, выражающих официальную позицию США и участвующих в принятии решений. "Крым после пяти лет российской оккупации. Угроза глобальному международному порядку", – называлась конференция, организованная совместно вашингтонским Институтом мира, посольством Украины в США и Атлантическим советом. В ходе выступления заместитель Госсекретаря США Джордж Кент дал ответ на вопрос, почему Белый дом предпочел промолчать в эти дни.

– Крым украинский и крымско-татарский, – заявил в начале выступления Джордж Кент. – Госсекретарь Помпео сделал это заявление в качестве описания внешней политики США, выступая перед Конгрессом в прошлом июле. Он повторил эту нашу позицию 27 февраля в Ханое, в день пятилетия взятия крымского парламента российским спецназом. Он сказал: "Россия попыталась разрушить международный порядок, подорвать основные свободы людей и ослабить нашу общую безопасность. США вновь подтверждают свою неизменную позицию: Крым – это Украина, и он должен быть возвращен под контроль Украины".

"Крымская декларация" относит нас к временам Декларации Уэллеса, в 1940 год, когда Госсекретарь США Самнер Уэллес заявил, что Соединенные Штаты не признают фактическую оккупацию и контроль Балтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – сталинским Советским Союзом после профанации пакта Молотова-Риббентропа. Этот исторический прецедент актуален в связи с вызовами, которые стоят перед нами сейчас. В духе российских царей – Ивана Четвертого, Петра, Екатерины и Сталина – нынешний российский президент Путин явно пытается показать себя собирателем того, что он считает российскими землями (или Русского мира) – невзирая на международное право, нормы и отношение соседних государств. Делая это, Путин нарушает те правила игры, на которые согласился Леонид Брежнев в 1975 году, подписав Хельсинкский акт. Последний советский лидер Горбачев подтвердил эти правила в 1990 году, подписав Парижскую хартию. Применительно к Украине первый российский лидер Борис Ельцин также подтвердил их – в 1994 году в Будапештском меморандуме.

Пять лет спустя мы, международное сообщество, все еще пытаемся найти адекватный ответ на агрессию ревизионистской власти, обладающей правом вето в Совете Безопасности ООН, которая готова использовать силу для того, чтобы захватить территорию другого государства – в первый раз со времен второй мировой войны и с момента создания Объединенных Наций. Нынешний губернатор Крыма Аксенов, которого в преступном мире называли «Гоблином» до того, как он согласился стать удобным инструментом Москвы в установлении этой власти в 2014 году, на прошлой неделе публично признал то, что было ясно пять лет назад: российский захват Крыма был невозможен без прямого приказа и руководства Путина.

"Ошибочно называют референдумом"

Россия нарушила международный принцип, что ни одна страна не может изменить границы другого государства силой, - неоднократно повторил Джордж Кент. Вымышленная пропагандистская картина добровольного присоединения, которую пыталась создать Москва, выглядит убогой.

– Она создала вид, фарс тех событий 16 марта, которые ошибочно называют референдумом. Цифры этого голосования были просто придуманы. Например, было щедро заявлено, что 120 процентов населения Севастополя – то есть все мужчины, женщины и дети и еще 20 процентов – проголосовали. А затем они бесстыдно напечатали медали за участие в крымской кампании для российских военных, на которых 20 февраля указано как дата начала кампании, то есть в тот момент, когда российский представитель пытался договориться с тремя европейскими представителями о том, как оставить дискредитировавшего себя президента Януковича у власти до выборов в декабре 2014 года.

"Российский спецназ, а не трактористы и шахтеры"

Так почему США не выступили с заявлением в годовщину думского голосования по Крыму?

– Мы не выступили с заявлением, потому что это голосование незаконно. Через несколько недель после того, как российский спецназ взял под контроль Крым российские агенты, как, например, Гиркин-Стрелков, который известен тем, что пытал гражданских активистов в Крыму, объявились в Донбассе, в городах, о которых никто из нас с тех пор ничего не слышал: Славянск, Краматорск, Горловка. Российский спецназ, а не трактористы и шахтеры, провели операцию по захвату административных зданий в Донецке и Луганске. Россия создала и продолжает подпитывать войну, которая унесла за последние 5 лет уже 13 тысяч жизней. И это происходит в Европе.

"Выполнять законы оккупации"

Это самый большой европейский гуманитарный кризис за последнее поколение. Но он охватывает не только непосредственно пострадавших от войны, родственников убитых и раненых. Россия проводит систематическую кампанию репрессий против всех, кто выступает за возвращение Крыма Украине, говорит заместитель Госсекретаря. И тем самым Кремль тоже нарушает международное право, потому что есть право, которое описывает, как должно вести себя государство, пошедшее на оккупацию чужой территории.

– По оценке Мустафы Джемилева, репрессии в Крыму сейчас хуже, чем в последние годы существования Советского Союза, когда он сам был узником совести в ГУЛАГе. Несмотря на свои обязательства в рамках ОБСЕ, Россия сейчас удерживает более 70 украинских политических заключенных. Большинство из них – жители Крыма. То есть мы вновь составляем список политических узников Кремля. Я занимался этим летом 1988 года, когда был стажером в отделе Советского Союза в Госдепартаменте США. Тогда Госсекретарь США Шульц и министр иностранных дел СССР Шеварднадзе встречались раз в квартал, сверяли этот список, проясняли судьбу этих людей, и мы настаивали на их освобождении. Грустно говорить, что через 31 год после этих встреч Шульца и Шеварднадзе, которые проходили в духе диалога и взаимно признаваемых принципов ОБСЕ, нынешние российские лидеры ведут себя отстраненно и показывают безразличие, добавляя новые имена к списку вместо того, чтобы выполнить международные обязательства и освободить узников совести. С нашей стороны, мы не должны забывать. Мы должны громко повторять имена этих несправедливо посаженных в тюрьму людей: Сенцов, Бакиров, Балух, Затулаев и многие другие. Мы все должны добиваться от Москвы их освобождения, призывать прекратить нарушения прав человека, как и оккупацию, но даже до этого – выполнять свои международные обязательства, включая международные законы, относящиеся к оккупации, – заметил заместитель Госсекретаря США.

В соответствии с международным правом, государство, оккупировавшее территорию или часть территории другой страны, не имеет права насильственно вывозить людей – как отдельных лиц, так и группы – на свою основную территорию, не может брать людей в заложники, заставлять их служить в своей армии и устраивать коллективные наказания группы лиц.

По словам заместителя Госсекретаря Джорджа Кента, то, что западные эксперты называют "гибридной войной" (термин, который в России не употребляется), по сути состоит из обычных военных действий, военных действий спецназа, взрывов и убийств, кибернетических атак, дезинформации, использовании энергетических ресурсов в качестве оружия, а также обычного политического, экономического и дипломатического давления. Отдельные элементы всего этого постоянно проявляются в отношениях России и с другими странами.