Адвокаты, находящегося в СИЗО, учёного Кудрявцева обратилась в ЕСПЧ

Адвокаты учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого российскими властями в государственной измене, подали жалобу в Еропейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой юриста Ивана Павлова.

ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов, которые касаются состояния здоровья Кудрявцева и медицинской помощи, которую ему оказывают. По словам юристов, суд в Страсбурге может обязать Россию поместить Кудрявцева в стационар или изменить ему меру пресечения. Ранее суд в Москве продлил до 20 мая срок содержания Кудрявцева под стражей.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Учёного подозревают в передаче бельгийскому институту гидродинамики секретной информации о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал". Защита Кудрявцева утверждает, что ЦНИИМаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми.

Сам учёный не признаёт своей вины. В ноябре прошлого года он отказался от сделки со следствием: по словам Кудрявцева, ему предлагали признать вину и дать показания на коллег в обмен на домашний арест. Смягчить меру пресечения учёному просил Совет по правам человека при президенте России.

Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Кроме того, он перенёс инфаркт. Защита неоднократно заявляла, что в СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи.