Дожить до каникул. Как платить ипотеку и все равно остаться без жилья

21 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, который позволит оказавшимся в сложной ситуации россиянам приостановить ежемесячные платежи банку за единственное жилье. Принятия этого закона ждут сотни российских семей: в условиях продолжающего кризиса многим все сложнее рассчитываться по ипотеке, а банки не хотят вникать в проблемы заемщиков и идти им навстречу.

Вот одна из таких историй – заплатив Сбербанку большую часть взятого кредита и будучи готовой полностью его закрыть, жительница Сочи Ирина Никитина осталась без жилья. Из-за частичной просрочки в несколько месяцев единственную квартиру матери-одиночки с двумя детьми выставили на торги, а потом по заниженной стоимости ее купил сам же Сбербанк.

Ирина Никитина в 2013 году взяла в ипотеку на 20 лет 27-метровую квартиру в Адлерском районе Сочи. Жилье стоило около 1,8 млн рублей, из них 760 тысяч составил первоначальный взнос, остальное – ипотечный кредит. Она исправно вносила платежи, пока в 2015 году ее швейную мастерскую не затопило во время наводнения. Ирина осталась без оборудования и материалов для работы. А вскоре она забеременела и родила второго ребенка.

– Несколько месяцев было очень трудно, не удавалось собирать необходимые 15 тысяч рублей для ежемесячного платежа, но я вносила по 6, 8, 10 тысяч – все что могла. В итоге накопилась небольшая задолженность. Сразу обратилась в Сбербанк с просьбой отсрочки, меня переадресовали в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию – мол, окажут государственную поддержку и закроют часть ипотеки, – рассказывает она Радио Свобода. – Собрала документы, бегала по инстанциям с новорожденной дочкой на руках. Вроде все приняли, одобрили, а под конец 2016 года перезванивают – не хватает пары справок.

При этом, по словам Никитиной, ее предупредили: впереди новогодние каникулы, после которых ранее подготовленный пакет документов устареет, нужно будет собирать заново. Решив по второму кругу не бегать по инстанциям, платя за каждую выписку, Ирина вновь пришла в Сбербанк с предложением заключить мировое соглашение – финансовая ситуация выровнялась, нужно было просто пересчитать график платежей. Но Сбербанк пошел в суд.

13 марта 2018 года Центральный районный суд Сочи частично удовлетворил требования кредитора, обратив взыскание на залоговое имущество и обязав Ирину Никитину выплатить всю сумму сразу. 18 июля этот же суд дал год отсрочки на исполнение решения. Общий долг к тому времени составил порядка полумиллиона рублей, которые она была готова внести – нашлись знакомые, согласившиеся занять эту сумму.

Сбербанк оспорил решение в Краснодарском краевом суде, который 18 сентября 2018 года отменил отсрочку. Ирину об этом заседании даже не уведомили, а одним из доводов для отмены стало, якобы, отсутствие доказательств нахождения на иждивении двух детей. В Центральный районный суд Сочи свидетельства о рождении трехлетней дочери и 17-летнего сына предоставлялись, как и документы о разводе с их отцом, но в материалы дела их почему-то не включили. Так квартира ушла с молотка.

– Получается, таким решением суд фактически выбросил на улицу нашу семью, оставив ее без крыши над головой, – продолжает Ирина Никитина. – За первоначальные 1,76 млн рублей (хотя с ремонтом она стоит сегодня намного больше!) ее не купили. Тогда пристав скинул 25% и квартиру выкупил Сбербанк. Сейчас мы продолжаем жить в квартире, которая нам уже не принадлежит, в феврале Сбербанк потребовал освободить жилплощадь, в противном случае угрожая подать на выселение в суд.

В общей сложности мать-одиночка за пять лет (вместо 20 по договору ипотеки) заплатила банку около 1,4 млн рублей, однако после продажи по заниженной цене ей вернули только половину этой суммы. Сейчас Никитина планирует оспорить апелляционное определение в кассации, надеясь, что единственное жилье семье все же вернут.

– Это одно из первых за последние несколько лет обращений именно по ипотеке. До этого люди обращались по другим вопросам выселения из жилья, в том числе из-за оспаривания принадлежности недвижимости, ее обременения или залога вследствие мошеннических схем, – рассказывает Радио Свобода уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. – В данном случае есть судебное решение, но я уверен – при доброй воле кредитора все возможно отыграть. Если Сбербанк согласится вернуться к изначальному варианту, учитывая, что женщина платежеспособная и сможет выплатить остаток ипотеки, ситуацию можно исправить.

Омбудсмен уточнил, что уже направил обращение к председателю правления Сбербанка России.

– Обращение жительницы Сочи и принятие президентом России решения по ипотечным каникулам, которое Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию, совпали с разницей в один день, законопроект принят в первом чтении уже с учетом поправок, позволяющих взять такие каникулы по ранее выданной ипотеке, –говорит Мышак.

В Центробанке, разработавшем законопроект об ипотечных каникулах, считают, что возможность временно не выплачивать жилищные займы надо дать лишь наиболее уязвимой части населения. По данным председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это может оказаться примерно 80% от общего числа взявших ипотеку. Последняя редакция законопроекта предусматривает положение, согласно которому во время ипотечных каникул гражданам разрешат не гасить кредит. До этого планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. По договоренности с банком можно выплачивать и другую сумму, однако не более половины от прежнего размера суммы. Если ипотечный договор содержит условие о страховании недвижимости, то заемщик должен будет выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. По оценкам банков, это справедливая мера, и она не будет обременительной для граждан.