Власти Венесуэлы объявили вторник выходным из-за второго за месяц блэкаута

Власти Венесуэлы объявили вторник выходным днем для предприятий и школ, после того как днем ранее электричество пропало в большей части страны. По состоянию на вторник без света оставался 21 из 23 штатов Венесуэлы.

Из-за отсутствия электричества на улицы Каракаса во вторник на маршруты не вышли большинство автобусов, также не работает метрополитен венесуэльской столицы. Кроме этого у большей части населения нет доступа к интернету, не работают банкоматы. Без электричества остались также больницы – во время предыдущего блэкаута в Венесуэле сообщалось о более двадцати погибших пациентах, которые умерли из-за отключения медицинского оборудования.

Представители президента Николаса Мадуро и его сторонники обвиняют США в произошедшем. В обращении к народу министр связи Венесуэлы заявил о кибератаке со стороны американских спецслужб, которая вновь привела к отключению крупнейшей в стране (и четвёртой в мире по мощности) гидроэлектростанции. Последняя обеспечивает около 80 процентов потребности Венесуэлы в электроэнергии.

Оппозиция в свою очередь обвиняет в аварии Николаса Мадуро и его правительство. По мнению её лидера Хуана Гуайдо, блэкаут спровоцирован годами отсутствия финансирования и коррупцией в энергетическом секторе страны.

Последний блэкаут в Венесуэле случился в начале марта, тогда электричества не было в большей части страны на протяжении шести дней. Перебои в энергоснабжении появляются на фоне затянутого политического кризиса в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого США и ряд стран признают президентом Венесуэлы, выступает за отставку Николаса Мадуро.