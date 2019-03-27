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Общество

200 дней против войны на Украине. Люди показывают другое лицо России

Гражданский активист Юлия Бестужева

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Бессрочный пикет под названием "Обмен "всех на всех" и прекращение безумной войны с Украиной" прошел отметку в двести дней. Активисты в ежедневном режиме с двух до пяти часов поочередно стоят с плакатами у дверей Администрации президента России и других местах в центре Москвы. Акция началась 6 сентября 2018 года, когда неравнодушные граждане решили поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку в колонии ИК-8 ("Белый медведь"), в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько месяцев Сенцов прекратил голодовку, но бессрочный пикет продолжился. Активисты придали ему антивоенный характер.

Каждый день ровно в два часа дня на Ильинке появляется высокий худощавый мужчина в серой длинной куртке и вязаной шапочке. Зовут его Александр Рекубратский. В руках у него большая черная сумка, в ней трубочкой сложены плакаты. Он поочередно разворачивает их, чтобы выбрать наиболее актуальный к сегодняшнему дню текст. "Почему нет обмена?", "Список Олега Сенцова", "Нет войне с Украиной" – лозунги, напечатанные типографской краской на белом ватмане. Эти плакаты Александр складывает обратно в сумку, затем разворачивает самый большой из них с двумя надписями: вверху – "200 дней пикета за обмен узниками российско-украинской войны", внизу – "Хватит грузов 200. Пусть живые вернутся домой". Посередине черно-белая фотография плачущей женщины в объятьях мужчины.

Научному сотруднику НИИ Александру Рекубратскому шестьдесят лет, он координатор группы активистов, которые ежедневно стоят с антивоенными плакатами на Ильинке. Дежурят пикетчики по тридцать минут, затем сменяются.

– Выбор места для пикета не случаен, – рассказывает Рекубратский. – Людей не так много, как на соседней Никольской улице, но прохожие видят нас с плакатом у подъезда, где на стене висит табличка "Администрация президента России". Это говорит о том, что мы против системы. Даже те, люди, которые поддерживают власть, знакомятся с содержанием плаката и задаются вопросом, почему нет обмена заключенными, в том числе и россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах. И тут они начинают понимать, что власть не очень хороша, если она бросила своих.

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Реакция на пикетчиков разная – от агрессии и оскорблений до сочувствия и даже восхищения. Житель Москвы по имени Зорик, случайный прохожий, почти полчаса беседовал с активисткой Юлией Бестужевой.

– Мое внимание привлек плакат, – делится впечатлениями Зорик (фамилию отказался назвать). – В последние годы очень редко вижу пикетирующих людей. Инициатива исчезла, люди стали бояться. И мне интересно общаться с теми, кто преодолевает страх и открыто противопоставляет себя власти.

Сам Зорик пока не готов выйти с антивоенным плакатом в центре Москвы, виной тому страх, честно признается молодой человек. По словам Александра Рекубратского, за прошедшие двести дней антивоенного пикета несколько человек из числа прохожих присоединились к группе активистов и уже стабильно выходят на акцию.

– Агрессия исходит от тех прохожих, которые насмотрятся федеральных телеканалов, где доминирует одна точка зрения, – характеризует оппонентов пикета Рекубратский. – Эти люди выплескивают всю ненависть, которую получили в огромных дозах от "ящика".

Гражданский активист Александр Рекубратский
Гражданский активист Александр Рекубратский

По закону одиночный пикет не запрещен, его не надо согласовывать с властями, но полицейские все равно подходят и проверяют документы. Идею одиночного пикета на Ильинке придумала школьная учительница из Москвы Юлия Самойлова в поддержку голодающего Олега Сенцова. Украинский режиссер был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его обвинили в создании террористического сообщества в Крыму. Сенцов не признал вину и 14 мая 2018 года начал голодовку и потребовал освободить всех заключенных в России граждан Украины. Состояние режиссера ухудшалось с каждым днем, о нем писала мировая пресса, известные люди выразили ему поддержку. Группа активистов вышла на одиночный пикет 6 сентября 2018 года.

– Акции в поддержку Сенцова проходили в Москве в разных местах и в разной форме с первого дня его голодовки, – рассказывает пикетчик Константин Котов. – Были марши, шествия, митинги, но не было постоянного места, где бы мы могли объединить людей и напоминали бы властям, что Сенцов голодает и требует освободить политзаключенных. 6 сентября эта площадка появилась. Группа возникла в Фейсбуке, откуда и пополняются ряды пикетчиков, там же вывешивается расписание, точнее, очередность дежурства.

К поддержке Олега Сенцова подключились также люди творческих профессий, одну из акций на Ильинке в октябре прошлого года провели сотрудники Театра.doc.

– Многие актеры из Театра.doc стояли по одному на Ильинке, – рассказывает режиссер Зарема Заудинова. – И мы из плакатов собрали мини-пьесу. Это плакаты 20-х годов, по стилистике лозунговый стиль, ограниченный формат, восемь часов, восемь плакатов. Это продолжительное действие и коллективное высказывание.

Олег Сенцов прекратил голодовку 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ. С этого момента пикетчики сместили акцент акции и объявили ее антивоенной, но и не только… Активисты поддерживают тех, кто, по мнению правозащитников, имеет статус несправедливо осужденных или ждущих решения суда, как например, 75-летний ученый Виктор Кудрявцев. Власть обвиняет его в государственной измене. Эта акция прошла в ноябре прошлого года, в ней приняла участие фотограф Александра Астахова.

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– Обществу необходимо быть в курсе того, что происходит, поэтому я выхожу на пикет, – разъясняет свою позицию Астахова. – Речь идет о количестве арестов в России по самым абсурдным обвинениям. Виктор Кудрявцев, ученый, немолодой, он не здоров, и зачем держать его в СИЗО по совершенно абсурдному обвинению? Во-первых, человек на научных международных конференциях что-то рассказывает и вдруг это оказывается секретным, во-вторых, ему 75, он болен и спокойно может дождаться суда вне тюрьмы. Считаю, что его необходимо выпустить под подписку о невыезде.

По будням антивоенные акции проходят на Ильинке, по выходным на Арбате, у памятника Булату Окуджаве, на Третьяковке у выхода из метро и других местах Москвы. Нередко пикеты заканчиваются конфликтами с участием провокаторов из прокремлевской группы SERB, которые действуют с молчаливого одобрения полицейских. Активисты оппозиционного движения "14 процентов" в декабре прошлого года попытались развернуть плакаты у здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, но безуспешно. Агрессивные действия "сербовцев" вынудили оппозиционеров покинуть Смоленскую площадь.

Провокаторы из группы SERB
Провокаторы из группы SERB

Полицейские, пригнавшие автозак, равнодушно наблюдали за действиями провокаторов. Сергею Ожичу и его соратникам пришлось перенести акцию на Ильинку, где они и развернули свои плакаты.

– В Донбассе идут боевые действия, гибнут люди, – говорит Сергей Ожич. – Если раньше агрессия носила гибридный характер, нам российские телеканалы говорили, что "их там нет", то 25 ноября произошел акт открытой военной агрессии по отношению к Украине. Были атакованы и захвачены три украинских военных корабля, несколько военнослужащих получили ранения, команда захвачена в плен. Действия Москвы привели к тому, что в приграничных областях Украины было введено военное положение. По неофициальным данным, к западным границам России стягиваются войска и техника. Возможно, мы стоим на пороге большой страшной войны.

Акция на Ильинке бессрочная. Двести дней позади. Сколько продлится война на Украине, никто не загадывает. Для менеджера по персоналу Юлии Бестужевой выход на улицу с антивоенным плакатом – это не только преодоление страха, но и возможность показать другое лицо России.

– Для меня стояние в пикете у здания Администрации президента России – это возможность продемонстрировать миру и самой себе, что я не являюсь частью той России, которую видит и знает весь мир, – говорит Бестужева. – У нас есть думающие и неравнодушные граждане и люди, которые не согласны с тем, что Россия стала ассоциироваться с насилием.

Координатор движения "14 процентов" Сергей Ожич
Координатор движения "14 процентов" Сергей Ожич

Антивоенный пикет на Ильинке невольно солидаризуется с круглосуточным дежурством волонтеров на Большом Москворецком мосту, где больше четырех лет существует народный мемориал памяти политика Бориса Немцова. Если в первом случае это антивоенная акция, то во втором – напоминание властям, что заказчики убийства оппозиционного политика не найдены.

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