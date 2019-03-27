Бессрочный пикет под названием "Обмен "всех на всех" и прекращение безумной войны с Украиной" прошел отметку в двести дней. Активисты в ежедневном режиме с двух до пяти часов поочередно стоят с плакатами у дверей Администрации президента России и других местах в центре Москвы. Акция началась 6 сентября 2018 года, когда неравнодушные граждане решили поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку в колонии ИК-8 ("Белый медведь"), в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько месяцев Сенцов прекратил голодовку, но бессрочный пикет продолжился. Активисты придали ему антивоенный характер.

Каждый день ровно в два часа дня на Ильинке появляется высокий худощавый мужчина в серой длинной куртке и вязаной шапочке. Зовут его Александр Рекубратский. В руках у него большая черная сумка, в ней трубочкой сложены плакаты. Он поочередно разворачивает их, чтобы выбрать наиболее актуальный к сегодняшнему дню текст. "Почему нет обмена?", "Список Олега Сенцова", "Нет войне с Украиной" – лозунги, напечатанные типографской краской на белом ватмане. Эти плакаты Александр складывает обратно в сумку, затем разворачивает самый большой из них с двумя надписями: вверху – "200 дней пикета за обмен узниками российско-украинской войны", внизу – "Хватит грузов 200. Пусть живые вернутся домой". Посередине черно-белая фотография плачущей женщины в объятьях мужчины.

Научному сотруднику НИИ Александру Рекубратскому шестьдесят лет, он координатор группы активистов, которые ежедневно стоят с антивоенными плакатами на Ильинке. Дежурят пикетчики по тридцать минут, затем сменяются.

– Выбор места для пикета не случаен, – рассказывает Рекубратский. – Людей не так много, как на соседней Никольской улице, но прохожие видят нас с плакатом у подъезда, где на стене висит табличка "Администрация президента России". Это говорит о том, что мы против системы. Даже те, люди, которые поддерживают власть, знакомятся с содержанием плаката и задаются вопросом, почему нет обмена заключенными, в том числе и россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах. И тут они начинают понимать, что власть не очень хороша, если она бросила своих.

Реакция на пикетчиков разная – от агрессии и оскорблений до сочувствия и даже восхищения. Житель Москвы по имени Зорик, случайный прохожий, почти полчаса беседовал с активисткой Юлией Бестужевой.

– Мое внимание привлек плакат, – делится впечатлениями Зорик (фамилию отказался назвать). – В последние годы очень редко вижу пикетирующих людей. Инициатива исчезла, люди стали бояться. И мне интересно общаться с теми, кто преодолевает страх и открыто противопоставляет себя власти.

Сам Зорик пока не готов выйти с антивоенным плакатом в центре Москвы, виной тому страх, честно признается молодой человек. По словам Александра Рекубратского, за прошедшие двести дней антивоенного пикета несколько человек из числа прохожих присоединились к группе активистов и уже стабильно выходят на акцию.

– Агрессия исходит от тех прохожих, которые насмотрятся федеральных телеканалов, где доминирует одна точка зрения, – характеризует оппонентов пикета Рекубратский. – Эти люди выплескивают всю ненависть, которую получили в огромных дозах от "ящика".

По закону одиночный пикет не запрещен, его не надо согласовывать с властями, но полицейские все равно подходят и проверяют документы. Идею одиночного пикета на Ильинке придумала школьная учительница из Москвы Юлия Самойлова в поддержку голодающего Олега Сенцова. Украинский режиссер был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его обвинили в создании террористического сообщества в Крыму. Сенцов не признал вину и 14 мая 2018 года начал голодовку и потребовал освободить всех заключенных в России граждан Украины. Состояние режиссера ухудшалось с каждым днем, о нем писала мировая пресса, известные люди выразили ему поддержку. Группа активистов вышла на одиночный пикет 6 сентября 2018 года.

– Акции в поддержку Сенцова проходили в Москве в разных местах и в разной форме с первого дня его голодовки, – рассказывает пикетчик Константин Котов. – Были марши, шествия, митинги, но не было постоянного места, где бы мы могли объединить людей и напоминали бы властям, что Сенцов голодает и требует освободить политзаключенных. 6 сентября эта площадка появилась. Группа возникла в Фейсбуке, откуда и пополняются ряды пикетчиков, там же вывешивается расписание, точнее, очередность дежурства.

К поддержке Олега Сенцова подключились также люди творческих профессий, одну из акций на Ильинке в октябре прошлого года провели сотрудники Театра.doc.

– Многие актеры из Театра.doc стояли по одному на Ильинке, – рассказывает режиссер Зарема Заудинова. – И мы из плакатов собрали мини-пьесу. Это плакаты 20-х годов, по стилистике лозунговый стиль, ограниченный формат, восемь часов, восемь плакатов. Это продолжительное действие и коллективное высказывание.

Олег Сенцов прекратил голодовку 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний РФ. С этого момента пикетчики сместили акцент акции и объявили ее антивоенной, но и не только… Активисты поддерживают тех, кто, по мнению правозащитников, имеет статус несправедливо осужденных или ждущих решения суда, как например, 75-летний ученый Виктор Кудрявцев. Власть обвиняет его в государственной измене. Эта акция прошла в ноябре прошлого года, в ней приняла участие фотограф Александра Астахова.

– Обществу необходимо быть в курсе того, что происходит, поэтому я выхожу на пикет, – разъясняет свою позицию Астахова. – Речь идет о количестве арестов в России по самым абсурдным обвинениям. Виктор Кудрявцев, ученый, немолодой, он не здоров, и зачем держать его в СИЗО по совершенно абсурдному обвинению? Во-первых, человек на научных международных конференциях что-то рассказывает и вдруг это оказывается секретным, во-вторых, ему 75, он болен и спокойно может дождаться суда вне тюрьмы. Считаю, что его необходимо выпустить под подписку о невыезде.

По будням антивоенные акции проходят на Ильинке, по выходным на Арбате, у памятника Булату Окуджаве, на Третьяковке у выхода из метро и других местах Москвы. Нередко пикеты заканчиваются конфликтами с участием провокаторов из прокремлевской группы SERB, которые действуют с молчаливого одобрения полицейских. Активисты оппозиционного движения "14 процентов" в декабре прошлого года попытались развернуть плакаты у здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, но безуспешно. Агрессивные действия "сербовцев" вынудили оппозиционеров покинуть Смоленскую площадь.

Полицейские, пригнавшие автозак, равнодушно наблюдали за действиями провокаторов. Сергею Ожичу и его соратникам пришлось перенести акцию на Ильинку, где они и развернули свои плакаты.

– В Донбассе идут боевые действия, гибнут люди, – говорит Сергей Ожич. – Если раньше агрессия носила гибридный характер, нам российские телеканалы говорили, что "их там нет", то 25 ноября произошел акт открытой военной агрессии по отношению к Украине. Были атакованы и захвачены три украинских военных корабля, несколько военнослужащих получили ранения, команда захвачена в плен. Действия Москвы привели к тому, что в приграничных областях Украины было введено военное положение. По неофициальным данным, к западным границам России стягиваются войска и техника. Возможно, мы стоим на пороге большой страшной войны.

Акция на Ильинке бессрочная. Двести дней позади. Сколько продлится война на Украине, никто не загадывает. Для менеджера по персоналу Юлии Бестужевой выход на улицу с антивоенным плакатом – это не только преодоление страха, но и возможность показать другое лицо России.

– Для меня стояние в пикете у здания Администрации президента России – это возможность продемонстрировать миру и самой себе, что я не являюсь частью той России, которую видит и знает весь мир, – говорит Бестужева. – У нас есть думающие и неравнодушные граждане и люди, которые не согласны с тем, что Россия стала ассоциироваться с насилием.

Антивоенный пикет на Ильинке невольно солидаризуется с круглосуточным дежурством волонтеров на Большом Москворецком мосту, где больше четырех лет существует народный мемориал памяти политика Бориса Немцова. Если в первом случае это антивоенная акция, то во втором – напоминание властям, что заказчики убийства оппозиционного политика не найдены.